Болельщики не могут узнать Арду Тюрана всего через год после завершения карьеры
Бывший вингер «Барселоны» Арда Туран сильно изменился после завершения карьеры всего год назад. Туран объявил о своем уходе из футбола в «Галатасарае» в сентябре прошлого года.
Ранее турецкий футболист провел пять сезонов в «Барселоне», забил 15 голов в 55 матчах, выиграл Ла Лигу и два Кубка Короля.
Туран является пятым игроком сборной Турции по результативности, за его плечами 100 матчей, и он помог команде выйти в полуфинал Евро в 2008 году.
36-летний Туран сейчас руководит «Эюпспором» во втором дивизионе Турции, и на фотографии, опубликованной в социальных сетях, он запечатлен во время тренировки команды седой бородой.
Болельщики в Twitter были в шоке от кадра, некоторые отказывались верить, что это на самом деле Туран, ровесник Месси.
💭 «Он выглядит на 46 лет».
💭 «Этого не может быть».
💭 «Братан, пропустил 30 лет и ему сразу стукнуло 40».
💭 «Это не тот Арда».
💭 «Это Джерард Батлер».
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