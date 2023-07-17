Бывший вингер «Барселоны» Арда Туран сильно изменился после завершения карьеры всего год назад. Туран объявил о своем уходе из футбола в «Галатасарае» в сентябре прошлого года.

Ранее турецкий футболист провел пять сезонов в «Барселоне», забил 15 голов в 55 матчах, выиграл Ла Лигу и два Кубка Короля.

Туран является пятым игроком сборной Турции по результативности, за его плечами 100 матчей, и он помог команде выйти в полуфинал Евро в 2008 году.

36-летний Туран сейчас руководит «Эюпспором» во втором дивизионе Турции, и на фотографии, опубликованной в социальных сетях, он запечатлен во время тренировки команды седой бородой.

Болельщики в Twitter были в шоке от кадра, некоторые отказывались верить, что это на самом деле Туран, ровесник Месси.

💭 «Он выглядит на 46 лет».

💭 «Этого не может быть».

💭 «Братан, пропустил 30 лет и ему сразу стукнуло 40».

💭 «Это не тот Арда».

💭 «Это Джерард Батлер».