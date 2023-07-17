FC BARCELONA
Блог

Болельщики не могут узнать Арду Тюрана всего через год после завершения карьеры

Барселона Барселона
Арда Туран Арда Туран
Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Бывший вингер «Барселоны» Арда Туран сильно изменился после завершения карьеры всего год назад. Туран объявил о своем уходе из футбола в «Галатасарае» в сентябре прошлого года.

Ранее турецкий футболист провел пять сезонов в «Барселоне», забил 15 голов в 55 матчах, выиграл Ла Лигу и два Кубка Короля.

Туран является пятым игроком сборной Турции по результативности, за его плечами 100 матчей, и он помог команде выйти в полуфинал Евро в 2008 году.

36-летний Туран сейчас руководит «Эюпспором» во втором дивизионе Турции, и на фотографии, опубликованной в социальных сетях, он запечатлен во время тренировки команды седой бородой.

Болельщики в Twitter были в шоке от кадра, некоторые отказывались верить, что это на самом деле Туран, ровесник Месси.

💭 «Он выглядит на 46 лет».

💭 «Этого не может быть».

💭 «Братан, пропустил 30 лет и ему сразу стукнуло 40».

💭 «Это не тот Арда».

💭 «Это Джерард Батлер».

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
прощай Роналду
Султан Арда Тюран Хан Хазрет Лери)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Чучкаев
Налег на мясо)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий