FC BARCELONA
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Свежее видео с разрушенного «Камп Ноу» - от этих кадров сердце кровью обливается😢😢😢

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Легендарную арену буквально разбирают по кускам.

Напомним, вместимость обновленного (а судя по кадрам - заново построенного) «Камп Ноу» увеличится с 99 тысяч до 110 тысяч.

Сезон-2023/24 каталонцам придется провести на Олимпийском стадионе, который вмещает около 56 тысяч человек. В сезоне-2024/25 команда вернется на «Камп Ноу», но придется играть при 50% от вместимости – работы параллельно еще будут идти.

Полностью обновленная арена появится у «Барсы» по ходу сезона-2025/26.

3 комментария

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Rule1
Перемен,требуют наши сердца !
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StillInTheGame
да как-то не особо)
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Zlodimir
Все экскаваторщики болельщики Реала 🤪
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