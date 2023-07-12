Легендарную арену буквально разбирают по кускам.

Напомним, вместимость обновленного (а судя по кадрам - заново построенного) «Камп Ноу» увеличится с 99 тысяч до 110 тысяч.

Сезон-2023/24 каталонцам придется провести на Олимпийском стадионе, который вмещает около 56 тысяч человек. В сезоне-2024/25 команда вернется на «Камп Ноу», но придется играть при 50% от вместимости – работы параллельно еще будут идти.

Полностью обновленная арена появится у «Барсы» по ходу сезона-2025/26.