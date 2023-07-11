«Реал» обошел «Барселону» в борьбе за Арду Гюлера, которого некоторые эксперты называли турецким Месси.

СМИ сообщали, что Деку летал в Турцию, где обсудил с «Фенербахче» сделку по Гюлеру, а также переговорил с агентами юноши.

Несмотря на старания спортивного директора «блауграны», Арда оказался в «Мадриде». Теперь Деку чувствует себя пешкой в игре турецкого полузащитника и его семьи, пишет Diario Sport.

Деку считает, что изначально Гюлер согласился присоединиться к «Барсе» только для того, чтобы получить больше денег от «Реала». По данным источника, отец Арды получил от «сливочных» даже больше, чем «Фенербахче» – 15 млн евро в виде комиссии и 8 млн в виде подписного бонуса.

А вот по данным Marca, игрок выбрал именно «Мадрид», так как клуб пообещал семье юноши, что он не будет отдан в аренду.

Как думаете, с чем на самом деле связан выбор Гюлера?