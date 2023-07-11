«Барселона» начала активные работы по реконструкции «Камп Ноу».

Медиа делятся фотографиями со стройки. Если не знать контекст, может показаться, что легендарную арену просто сносят.

«Кулес» делятся эмоциями в соцсетях:

💭 «Я понимаю, что это необходимо, но на это все равно больно смотреть. Будто рушат мою душу».

💭 «У вас тоже ощущение, что закончилась целая футбольная эпоха?»

💭 «Так символично, что вместе с «Камп Ноу» идет реконструкция «Бернабеу». Эпоха великого испанского футбола закончилась. Это так грустно, но я верю, что в будущем нас ждет много побед».

💭 «Только что понял, что прожил жизнь зря. Я так и не побывал на «Камп Ноу» до реконструкции».

💭 «Когда я увидел, как сносят «Камп Ноу», я искренне ощутил резкий прилив печали. Это один из самых знаковых футбольных стадионов, независимо от того, какой клуб вы поддерживаете. Я был на «Камп Ноу» в школьной поездке много лет назад, тогда меня поразил масштаб этого места».

Следующий сезон каталонцы проведут на Олимпийском стадионе. Команда вернется на «Камп Ноу» в сезоне 2024/25, но играть будет при 50% от вместимости. Строительные работы должны закончиться уже в сезоне 2025/26.

А вы успели побывать на «Камп Ноу» до реконструкции? Какие чувства у вас вызывают фотографии разрушенных стен стадиона?