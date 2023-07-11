Реконструкция «Камп Ноу» идет полным ходом. Разрушенные стены арены разбивают сердца «кулес»
«Барселона» начала активные работы по реконструкции «Камп Ноу».
Медиа делятся фотографиями со стройки. Если не знать контекст, может показаться, что легендарную арену просто сносят.
«Кулес» делятся эмоциями в соцсетях:
💭 «Я понимаю, что это необходимо, но на это все равно больно смотреть. Будто рушат мою душу».
💭 «У вас тоже ощущение, что закончилась целая футбольная эпоха?»
💭 «Так символично, что вместе с «Камп Ноу» идет реконструкция «Бернабеу». Эпоха великого испанского футбола закончилась. Это так грустно, но я верю, что в будущем нас ждет много побед».
💭 «Только что понял, что прожил жизнь зря. Я так и не побывал на «Камп Ноу» до реконструкции».
💭 «Когда я увидел, как сносят «Камп Ноу», я искренне ощутил резкий прилив печали. Это один из самых знаковых футбольных стадионов, независимо от того, какой клуб вы поддерживаете. Я был на «Камп Ноу» в школьной поездке много лет назад, тогда меня поразил масштаб этого места».
Следующий сезон каталонцы проведут на Олимпийском стадионе. Команда вернется на «Камп Ноу» в сезоне 2024/25, но играть будет при 50% от вместимости. Строительные работы должны закончиться уже в сезоне 2025/26.
А вы успели побывать на «Камп Ноу» до реконструкции? Какие чувства у вас вызывают фотографии разрушенных стен стадиона?
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