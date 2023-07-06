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«Барселона» отчиталась о доходах за прошлый сезон. Клуб побил несколько рекордов

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Про долги и другие проблемы отчета не было.

В этом году структура «Барселоны» вошла в историю, выиграв шесть титулов чемпиона страны − «Барселона», женская команда «Барсы», баскетбольная, хоккейная, гандбольная и футзальные команды.

Так выглядит разбивка доходов всей структуры в сезоне-2022/2023:

Доход от клубных объектов: €154,8 млн. «Барса» утверждает, что эта цифра на 18% больше, чем они ожидали.

Доход от «Камп Ноу»: €97,6 млн. В прошлом сезоне на «Камп Ноу» был побит рекорд: клкб утверждает, что впервые в истории было продано более 1 миллиона билетов.

Доход от женской команды: €2,7 млн. И снова рекорд. По словам блауграны, женская команда никогда еще столько не зарабатывала на продаже билетов на игры женской команды.

Доход баскетбольной команды: €4,5 млн. Это самая большая сумма, которую «Барса» заработала на своей баскетбольной команде за всю историю.

Доход музея: €42 млн. Рекордный показатель за календарный год.

Доход от новых партнерств: €97,6 млн. Это снова рекордный показатель, так как, по словам представителей «Барселоны», они не получали столько от новых спонсоров за год.

В целом, в течение финансового года 2022/23, который завершился 30 июня, «Барселона» получила доход в размере 400 млн евро. Болельщики были бы рады, если бы часть этих средств можно было бы направить на усиление состава. Но не все так просто − «Барса» больше, чем футбольный клуб.

3 комментария

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Nike of FW
Исторический успех во всех видах (6 титулов чемпиона ,от футбола до хоккея), вкупе с хорошими фин. показателями и значительным снижением платежной ведомости .... так можно охарактеризовать прошлый сезон.
+3
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+3
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David Avagyan
А сколько расходов и какая приболь вот в чём вопрос.
0
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0
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прощай Роналду
Ответ Nike of FW
Исторический успех во всех видах (6 титулов чемпиона ,от футбола до хоккея), вкупе с хорошими фин. показателями и значительным снижением платежной ведомости .... так можно охарактеризовать прошлый сезон.
Осталось только выиграть, прыжки в воду, борьбу и 100м)))
0
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