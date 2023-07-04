Ремонтные работы на стадионе «Spotify Камп Ноу» идут согласно графику, и достигнут значительный прогресс. Президент клуба Жоан Лапорта посетил стадион неделю назад, и с тех пор работы по его сносу продолжаются. «Барса» поделилась видео активного рабочего процесса.

В настоящее время на стадионе задействованы до 250 рабочих, и ожидается, что это число увеличится в ближайшие недели.

По прогнозу «Барса» сможет снова сыграть на «Камп Ноу» в конце ноября 2024 года, что совпадает со 125-летием клуба, а полное завершение реконструкции стадиона запланировано на сезон 2025/26.