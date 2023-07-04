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Работы на «Камп Ноу» в разгаре: от стадиона почти не осталось живого места🎥

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Ремонтные работы на стадионе «Spotify Камп Ноу» идут согласно графику, и достигнут значительный прогресс. Президент клуба Жоан Лапорта посетил стадион неделю назад, и с тех пор работы по его сносу продолжаются. «Барса» поделилась видео активного рабочего процесса.

В настоящее время на стадионе задействованы до 250 рабочих, и ожидается, что это число увеличится в ближайшие недели.

По прогнозу «Барса» сможет снова сыграть на «Камп Ноу» в конце ноября 2024 года, что совпадает со 125-летием клуба, а полное завершение реконструкции стадиона запланировано на сезон 2025/26.

2 комментария

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Игорь Климов
Ждём обновлённый стадион!
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& Co1366
Надеюсь, новый Камп Ноу будет красавец!
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