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Лапорта посетил «Камп Ноу», на котором началась реконструкция: пока легендарный стадион больше похож на руины😱😱😱

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Работы идут полным ходом.

Жоан Лапорта посетил «Камп Ноу», на котором проходят работы по реконструкции.

Ранее руководство «Барселоны» заключило соглашение на сумму 1,45 млрд евро с целью реконструкции «Камп Ноу», возведения новых инфраструктурных объектов и модернизации прилегающей к стадиону территории в рамках проекта Espai Barça.

Делегация, в состав которой вошли члены совета директоров «Барселоны» и президент клуба, посетила стадион, чтобы проверить ход его реконструкции.

Сообщается, что в данный момент идет снос третьего яруса трибун «Камп Ноу».

Завершить реконструкцию стадиона планируется к ноябрю 2024 года.

2 комментария

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Пацанчик реальный
Как думаете, к 2030 закончат?
+1
-1
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Подкат Пенальтьевич
В итоге на середине стройки окажется что деньги разворовали. И будет вечным недостроем как собор Гауди.
0
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