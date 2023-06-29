Работы идут полным ходом.

Жоан Лапорта посетил «Камп Ноу», на котором проходят работы по реконструкции.

Ранее руководство «Барселоны» заключило соглашение на сумму 1,45 млрд евро с целью реконструкции «Камп Ноу», возведения новых инфраструктурных объектов и модернизации прилегающей к стадиону территории в рамках проекта Espai Barça.

Делегация, в состав которой вошли члены совета директоров «Барселоны» и президент клуба, посетила стадион, чтобы проверить ход его реконструкции.

Сообщается, что в данный момент идет снос третьего яруса трибун «Камп Ноу».

Завершить реконструкцию стадиона планируется к ноябрю 2024 года.