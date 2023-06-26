Хороший вариант на сезон.

Канал Carrusel сообщает, что «Барселона» ведет переговоры с Даниэлем Парехо.

Окружение игрока считает сделку «довольно вероятной».

Текущий контракт Парехо с «Вильярреалом» истекает в июле 2024 года. Тем не менее, достоверный источник уверяет, что 34-летний футболист может быть доступен бесплатно уже этим летом.

Парехо рассматривается как замена Серджи Бускетсу на следующую сезон. Футболист хорошо известен грамотным контролем мяча и великолепным пасом.

В прошлом сезоне Парехо забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач в 50 матчах за «Вильярреал».