Этим летом главной задачей «Барселоны» будет подобрать замену Серджи Бускетсу – над кандидатами размышляют не только тренеры и руководство, но и некоторые игроки. Гави рассказал, кого считает лучшим вариантом на эту роль:

«Мартин Субименди заменит Серджи Бускетса. Субименди – лучший вариант, он был бы хорошей заменой. Он мне нравится.

Но надо уважать его и «Реал Сосьедад». Его будущее скоро прояснится».

Хави также положительно отзывался о Субименди, заявив, что он мог бы вписаться в его состав. Среди других вариантов – Рубен Невеш, Йозуа Киммих и Жоау Палинья. Каждый их них обойдется каталонцам в приличную сумму, а ценник Субименди уже известен – 60 млн евро.