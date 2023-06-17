FC BARCELONA
Блог

Гави выбрал лучшего игрока на замену Бускетсу. Хави он тоже нравится

Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Гави Гави
Хави Хави
Серджи Бускетс Серджи Бускетс
Мартин Субименди Мартин Субименди
Футбол Футбол

Этим летом главной задачей «Барселоны» будет подобрать замену Серджи Бускетсу – над кандидатами размышляют не только тренеры и руководство, но и некоторые игроки. Гави рассказал, кого считает лучшим вариантом на эту роль:

«Мартин Субименди заменит Серджи Бускетса. Субименди – лучший вариант, он был бы хорошей заменой. Он мне нравится.

Но надо уважать его и «Реал Сосьедад». Его будущее скоро прояснится».

Хави также положительно отзывался о Субименди, заявив, что он мог бы вписаться в его состав. Среди других вариантов – Рубен Невеш, Йозуа Киммих и Жоау Палинья. Каждый их них обойдется каталонцам в приличную сумму, а ценник Субименди уже известен – 60 млн евро.

Zubimendi 'closes' the door to Barça and would only have eyes for Real Sociedad

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rule1
С одной стороны Испанцы поддерживают Испанцев,но с другой стороны кому как не Чави разбираться в полузащитниках !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий