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Внезапно. «Барселона» в шаге от подписания игрока, о котором вы скорее всего никогда не слышали

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Пришли новости, откуда не ждали.

В воскресенье вечером главный трансферный эксперт Фабрицио Романо неожиданно сообщил, что «Барселона» вот-вот подпишет игрока клуба из «Кустошии», второго дивизиона хорватского чемпионата. Речь идет о центральном защитнике Микаиле Файе.

Журналист написал в своих соцсетях:

«Барселона» намерена подписать талантливого центрального защитника Микаила Файе из «Кустошии». Договоренность достигнута, погнали.

Родился в 2004 году, его связывали с «Челси» и «Боруссией» — «Барса» видит в Файе потенциального топ-игрока. 

Сделка согласована на сумму в 5 миллионов евро плюс бонусы, которые будут утверждены в ближайшее время». 

Неожиданный поворот, учитывая, что его имя почти не фигурировало в связи с каталонцами. Интересно, готов ли будет 19-летний игрок уже в следующем сезоне выступать за первую команду.

В этом сезоне защитник, играющий в центре и на левом фланге, провел 14 матчей, забил 1 год и отдал 1 ассист. В 2019 году Микаил регулярно выступал за сборную Сенегала U17.

1 комментарий

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Данила Макаров
Было бы неплохо
Михаил это будущее, поэтому надо за него пободаться.
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