Пришли новости, откуда не ждали.

В воскресенье вечером главный трансферный эксперт Фабрицио Романо неожиданно сообщил, что «Барселона» вот-вот подпишет игрока клуба из «Кустошии», второго дивизиона хорватского чемпионата. Речь идет о центральном защитнике Микаиле Файе.

Журналист написал в своих соцсетях:

«Барселона» намерена подписать талантливого центрального защитника Микаила Файе из «Кустошии». Договоренность достигнута, погнали.

Родился в 2004 году, его связывали с «Челси» и «Боруссией» — «Барса» видит в Файе потенциального топ-игрока.

Сделка согласована на сумму в 5 миллионов евро плюс бонусы, которые будут утверждены в ближайшее время».

Неожиданный поворот, учитывая, что его имя почти не фигурировало в связи с каталонцами. Интересно, готов ли будет 19-летний игрок уже в следующем сезоне выступать за первую команду.

В этом сезоне защитник, играющий в центре и на левом фланге, провел 14 матчей, забил 1 год и отдал 1 ассист. В 2019 году Микаил регулярно выступал за сборную Сенегала U17.