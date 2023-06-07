Об экономическом положении тоже не забыл упомянуть.

Нордин Амрабат, старший брат Софьяна Амрабата, утверждает, что его брат мечтает играть именно за такой топ-клуб, как «Барса».

«Софьян в «Вест Хэм»? Нет, он хочет подняться на вершину, и его желание — играть в Испании», — сказал Нордин в эфире ESPN после финала Лиги конференций.

«В «Барселоне» он на первом месте в списке, но вы знаете финансовую ситуацию «Барсы». Есть еще клубы, заинтересованные в Софьяне. Я не хочу быть высокомерным, но попасть в десятку лучших клубов мира было бы реалистично. После Чемпионата мира я точно знаю, что он к этому готов».

По информации от СМИ, «Барселона» рассматривает Амрабата как одного из претендентов на место, пустующее после ухода Серджи Бускетса. У каталонцев есть хорошие шансы провернуть эту сделку, так как сам марокканец очень хочет присоединиться к клубу, о чем нам стало известно зимой. В январе «блауграна» пыталась арендовать полузащитника в последний день трансферного окна, и игрок лично пытался уговорить боссов «Фиорентины» отпустить его.

Если «фиалки» не будут чинить препятствия и согласятся отпустить футболиста, у которого через год истекает контракт, за приемлемую сумму, то Софьян вполне может оказаться в «Барсе» в следующем сезоне.