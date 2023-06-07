«В «Барселоне» он на первом месте». Брат Софьяна Амрабата утверждает, что каталонцы хотят подписать полузащитника «Фиорентины»
Об экономическом положении тоже не забыл упомянуть.
Нордин Амрабат, старший брат Софьяна Амрабата, утверждает, что его брат мечтает играть именно за такой топ-клуб, как «Барса».
«Софьян в «Вест Хэм»? Нет, он хочет подняться на вершину, и его желание — играть в Испании», — сказал Нордин в эфире ESPN после финала Лиги конференций.
«В «Барселоне» он на первом месте в списке, но вы знаете финансовую ситуацию «Барсы». Есть еще клубы, заинтересованные в Софьяне. Я не хочу быть высокомерным, но попасть в десятку лучших клубов мира было бы реалистично. После Чемпионата мира я точно знаю, что он к этому готов».
По информации от СМИ, «Барселона» рассматривает Амрабата как одного из претендентов на место, пустующее после ухода Серджи Бускетса. У каталонцев есть хорошие шансы провернуть эту сделку, так как сам марокканец очень хочет присоединиться к клубу, о чем нам стало известно зимой. В январе «блауграна» пыталась арендовать полузащитника в последний день трансферного окна, и игрок лично пытался уговорить боссов «Фиорентины» отпустить его.
Если «фиалки» не будут чинить препятствия и согласятся отпустить футболиста, у которого через год истекает контракт, за приемлемую сумму, то Софьян вполне может оказаться в «Барсе» в следующем сезоне.
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