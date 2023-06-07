Первое подписание «Барсы» этого лета – Иньиго Мартинес. Похоже, до официального объявления осталось совсем немного
«Барселона» вот-вот объявит о подписании Иньиго Мартинеса, сообщает Фабрицио Романо.
Центральный защитник достиг устного соглашения с «Барселоной» еще в марте и уже прошел первую часть медицинского обследования.
По словам Романо, Мартинес станет первым подписанием «Барсы» в это трансферное окно.
В начале недели Иньиго подтвердил, что покидает «Атлетик Бильбао» после пяти лет в клубе.
Хави отдал приоритет подписанию Мартинеса, потому что он левоногий и обладает универсальностью – может закрыть несколько позиций.
32-летний игрок переходит к каталонцам на правах свободного агента.
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