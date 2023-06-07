FC BARCELONA
Блог

Первое подписание «Барсы» этого лета – Иньиго Мартинес. Похоже, до официального объявления осталось совсем немного

Клубы Клубы
Иньиго Мартинес Иньиго Мартинес
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

«Барселона» вот-вот объявит о подписании Иньиго Мартинеса, сообщает Фабрицио Романо.

Центральный защитник достиг устного соглашения с «Барселоной» еще в марте и уже прошел первую часть медицинского обследования.

По словам Романо, Мартинес станет первым подписанием «Барсы» в это трансферное окно.

В начале недели Иньиго подтвердил, что покидает «Атлетик Бильбао» после пяти лет в клубе.

Хави отдал приоритет подписанию Мартинеса, потому что он левоногий и обладает универсальностью – может закрыть несколько позиций.

32-летний игрок переходит к каталонцам на правах свободного агента.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wmfrxwf5rq
Теперь вместо Гарсии выходить будет. А Эрика сплавить куда подальше
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Интересно просмотреть на этого игрока в топ клубе
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MK
и регистрации Гави и Араухо не будет проблем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий