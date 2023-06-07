«Барселона» вот-вот объявит о подписании Иньиго Мартинеса, сообщает Фабрицио Романо.

Центральный защитник достиг устного соглашения с «Барселоной» еще в марте и уже прошел первую часть медицинского обследования.

По словам Романо, Мартинес станет первым подписанием «Барсы» в это трансферное окно.

В начале недели Иньиго подтвердил, что покидает «Атлетик Бильбао» после пяти лет в клубе.

Хави отдал приоритет подписанию Мартинеса, потому что он левоногий и обладает универсальностью – может закрыть несколько позиций.

32-летний игрок переходит к каталонцам на правах свободного агента.