12 комментариев

Месси решил не продлевать контракт с «ПСЖ» и стал свободным агентом. На трансферном рынке за аргентинца сражаются «Барселона», «Интер Майами» и «Аль-Хилаль».

Жерар Ромеро, главный специалист по инсайдам о «блаугране», сообщил, что Антонелла активно подталкивает мужа к возвращению в столицу Каталонии. Поклонники Месси предположили, что Ракуццо скучает по Барселоне, где их с Лео семья прожила столько лет.

Но все оказалось немного сложнее.

По информации Жерара Ромеро, один из сыновей Месси «сильно страдал» во время пребывания семьи в Париже. Поэтому Антонелла хочет вернуться в Барселону, где родились и выросли все трое детей.

Тони Хуанмарти сообщил, что Жоан Лапорта и отец Лионеля встретились, чтобы обсудить возможное возвращение нападающего на «Камп Ноу». По данным Фабрицио Романо, каталонцы не сделали официального предложения по Лео.

El Chiringuito сообщает, что Лапорта попросил Хорхе Месси дать ему немного времени. «Барселона» уверена, что сможет подписать аргентинца.

Желание Месси вернуться в «блауграну» сомнений не вызывает. Похоже, теперь все в руках «Барсы».