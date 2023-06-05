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Стало известно, почему Антонелла уговаривает Месси вернуться в «Барсу». Дело не в ностальгии по былым временам

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Месси решил не продлевать контракт с «ПСЖ» и стал свободным агентом. На трансферном рынке за аргентинца сражаются «Барселона», «Интер Майами» и «Аль-Хилаль».

Жерар Ромеро, главный специалист по инсайдам о «блаугране», сообщил, что Антонелла активно подталкивает мужа к возвращению в столицу Каталонии. Поклонники Месси предположили, что Ракуццо скучает по Барселоне, где их с Лео семья прожила столько лет.

Но все оказалось немного сложнее.

По информации Жерара Ромеро, один из сыновей Месси «сильно страдал» во время пребывания семьи в Париже. Поэтому Антонелла хочет вернуться в Барселону, где родились и выросли все трое детей.

Тони Хуанмарти сообщил, что Жоан Лапорта и отец Лионеля встретились, чтобы обсудить возможное возвращение нападающего на «Камп Ноу». По данным Фабрицио Романо, каталонцы не сделали официального предложения по Лео.

El Chiringuito сообщает, что Лапорта попросил Хорхе Месси дать ему немного времени. «Барселона» уверена, что сможет подписать аргентинца.

Желание Месси вернуться в «блауграну» сомнений не вызывает. Похоже, теперь все в руках «Барсы».

12 комментариев

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Madcomposer
Ответ kun.daniel
Так интересно. Сам Лео стал тем, кем стал благодаря умению через трудности проходить. А вот детишки будут, судя по всему, типичными отпрысками успешных в первом поколении родителей. И тут, как обычно, и бывает, мама способствует.
Причём тут это? Ребёнок из любой семьи может захандрить даже просто при переводе в другой класс, я уж не говорю про переезд в другую страну с непонятным языком.
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kun.daniel
Так интересно. Сам Лео стал тем, кем стал благодаря умению через трудности проходить. А вот детишки будут, судя по всему, типичными отпрысками успешных в первом поколении родителей. И тут, как обычно, и бывает, мама способствует.
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kun.daniel
Ответ Madcomposer
Причём тут это? Ребёнок из любой семьи может захандрить даже просто при переводе в другой класс, я уж не говорю про переезд в другую страну с непонятным языком.
Я не про то. Не о "захандрить" речь идёт. С эмоциональной точки зрения можно понять желание ребёнку жизнь облегчить, пойдёт ли это на пользу ему в долгосрочной перспективе не совсем ясно. С одной стороны, Лео нужно просто карьеру хорошо завершить и он это прямо озвучивал, с другой, он ребенку что-то вроде чит кода даёт в плане развития личного. Я не знаю всех деталей, но для меня это выглядит так, что мама тоже понимает ситуацию с окончанием карьеры, и пытается легким путём помочь сыну, вместо закалки характера.
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Философ Востока
Агент Антонелла
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Shlomo Levin
Ответ Александр Северный
Антонелла скучает по Барселоне)))а один ребёнок страдал))) что вообще за дичь!? воспитывать нужно правильно детей, а другой(женщине) рот свой закрыть. ей ли не ##### от куда свою рекламу постить. не удивлюсь, если она останется в Барселоне, а Лео один уедет в млс или Аравию.
Хрен усатый сам месси в барсу хочет это его судьба
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koshaus
Ответ Natsunoss
Все мы немного Антонелла
И сколько вас там таких?
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Vinnipukh Vinni
Ответ Молодой Френки
Тот уникальный момент, когда хочется чтобы мужчина действительно был подкаблучником
Как раз не нужно быть подкаблучником. Если верить этому инсайду, это ведь не каприз Антонеллы, а нормальное желание дать лучшее детям (и этого никакие бабосы не заменят).
По идее Лео тоже должен рассуждать в подобном ключе.
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