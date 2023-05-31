«Барселона» изменила свои приоритеты на ближайший месяц. Клуб должен был заняться регистрацией своих игроков, но Лапорта решил иначе
Время не ждет.
Жоан Лапорта сообщил членам совета директоров «Барселоны», что подписание Лионеля Месси является приоритетной целью клуба на данный момент, сообщает авторитетный журналист Sport Иван Сан-Антонио.
Позиция Лапорты изменилась, так как аргентинец хочет решить свою судьбу в ближайшее время, и для этого «Барсе» надо ускориться. Первоначальный план подразумевал, что после одобрения плана экономической жизнеспособности клуб зарегистрирует новые контракты пяти игроков (Гави, Араухо, Роберто, Алонсо и Бальде), а уже после займется переговорами с Месси.
Хави продолжает общаться с Лео на регулярной основе, однако официальное предложение можно будет сделать только тогда, когда Ла Лига даст добро.
Жерар Ромеро заявил, что сегодняшняя встреча между «Барселоной» и представителями лиги прошли хорошо, и в «Барсе» ожидают, что на следующей неделе получит зеленый свет.
Ранее появлялась информация, что «Барселона» выбрала Бернарду Силву в качестве запасного варианта, если идея с Месси все же потерпит крах.
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