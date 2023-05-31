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«Барселона» изменила свои приоритеты на ближайший месяц. Клуб должен был заняться регистрацией своих игроков, но Лапорта решил иначе

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Время не ждет.

Жоан Лапорта сообщил членам совета директоров «Барселоны», что подписание Лионеля Месси является приоритетной целью клуба на данный момент, сообщает авторитетный журналист Sport Иван Сан-Антонио.

Позиция Лапорты изменилась, так как аргентинец хочет решить свою судьбу в ближайшее время, и для этого «Барсе» надо ускориться. Первоначальный план подразумевал, что после одобрения плана экономической жизнеспособности клуб зарегистрирует новые контракты пяти игроков (Гави, Араухо, Роберто, Алонсо и Бальде), а уже после займется переговорами с Месси.

Хави продолжает общаться с Лео на регулярной основе, однако официальное предложение можно будет сделать только тогда, когда Ла Лига даст добро.

Жерар Ромеро заявил, что сегодняшняя встреча между «Барселоной» и представителями лиги прошли хорошо, и в «Барсе» ожидают, что на следующей неделе получит зеленый свет.

Ранее появлялась информация, что «Барселона» выбрала Бернарду Силву в качестве запасного варианта, если идея с Месси все же потерпит крах.

2 комментария

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Marakana
Лапорта а как же Клуб важнее любого игрока? Не твои слова? Заднюю включил))
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