Время не ждет.

Жоан Лапорта сообщил членам совета директоров «Барселоны», что подписание Лионеля Месси является приоритетной целью клуба на данный момент, сообщает авторитетный журналист Sport Иван Сан-Антонио.

Позиция Лапорты изменилась, так как аргентинец хочет решить свою судьбу в ближайшее время, и для этого «Барсе» надо ускориться. Первоначальный план подразумевал, что после одобрения плана экономической жизнеспособности клуб зарегистрирует новые контракты пяти игроков (Гави, Араухо, Роберто, Алонсо и Бальде), а уже после займется переговорами с Месси.

Хави продолжает общаться с Лео на регулярной основе, однако официальное предложение можно будет сделать только тогда, когда Ла Лига даст добро.

Жерар Ромеро заявил, что сегодняшняя встреча между «Барселоной» и представителями лиги прошли хорошо, и в «Барсе» ожидают, что на следующей неделе получит зеленый свет.

Ранее появлялась информация, что «Барселона» выбрала Бернарду Силву в качестве запасного варианта, если идея с Месси все же потерпит крах.