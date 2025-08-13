Рэшфорду тяжело в раздевалке «Барсы» из-за языкового барьера. Но есть два игрока, которые помогают 😎

Сейчас огромный интерес ко всему, что происходит с Маркусом Рэшфордом в «Барселоне». Не удивительно, все-таки первый англичанин в клубе за несколько десятков лет.

А что насчет языкового барьера? Помимо АПЛ ведь Маркус нигде не играл.

«В раздевалке ребята говорят по-испански и по-каталански. Некоторые общаются на английском, но, например, Жюль Кунде и Френки де Йонг помогают преодолеть разрыв между английским и испанским», – объяснил Рэшфорд.

Фанаты немного насторожены.

💭 «Одна вещь, которую я заметил во всем мире, заключается в том, что многие американцы, британцы и австралийцы, как правило, знают только английский, и они часто не понимают другие языки. Я вижу это и в Премьер-лиге, где журналисты или репортеры иногда формулируют свои вопросы, не обращая особого внимания на уровень английского языка иностранного игрока или тренера. Для многих из нас, кто не является носителем английского языка, говорить на более, чем одном языке является нормальным, а не чем-то, что мы считаем необычным».

💭 «Как вы думаете, в чем главная проблема английских футболистов в другой стране? Адаптация».

💭 «Никаких оправданий, пожалуйста, просто заставь нас гордиться собой».

💭 «Иногда мне кажется, что кому-либо трудно переехать в страну, где почти никто не говорит на вашем языке… Но я думаю, что это часть приключения».

💭 «Он адаптируется. Ханси Флик тоже не очень говорил на испанском в прошлом году».