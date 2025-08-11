🎥 Красивый жест Тер Стегена после победы над «Комо». Доказал, что обиды в прошлом

«Барселона» не заметила «Комо» в матче Кубка Жоана Гампера – победа 5:0. Перед матчем на «Эстади Йохан Кройфф» «блауграна» представила команду на грядущий сезон, Тер Стеген вновь на правах капитана выступил перед фанатами – впервые после публичного завершения конфликта с клубом.

Ворота каталонцев в этом матче защищал Жоан Гарсия, он впервые провел на поле за «Барсу» все 90 минут.

Травмированный Тер Стеген за игрой наблюдал с трибун, а после финального свистка первым подошел к Гарсии и обнял, поздравляя с полноценным дебютом за новый клуб.

Жоан после матча говорил о капитане:

«Тер Стеген? В раздевалке нет никаких проблем, мы все полностью на его стороне, он лидер, и мы его очень уважаем. И если отношения между ним и клубом будут урегулированы, это будет лучше для всех».

Ура, мир.

