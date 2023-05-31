Провел в клубе всего сезон.

Прошлым летом защитник «Барселоны» Самюэль Умтити решил, что сейчас он находится в топовом для себя возрасте и сидеть на скамейке запасных в таких условиях было бы неправильным. Да и в Каталонии подустали ждать игрока, который пропустил слишком много времени из-за нахождения на больничной койке. Игрока отправили в аренду в клуб Серии А «Лечче». Как оказалось, это решение перевернуло его жизнь и перезапустило карьеру.

Несмотря на то, что и этот сезон для француза с точки зрения травм не выдался безоблачным, своей уверенной игрой и самоотдачей он быстро завоевал сердца местных болельщиков. Это позволило «Лечче» сохранить прописку в Серии А, а местные чиновники настолько впечатлились игровыми и человеческими качествами Умтити, что один из них выступил с неожиданным предложением.

Член совета города Джорджо Пала, как сообщает Lecce Prima, сказал следующее: «У нас есть предложение − предоставить почетное гражданство Лечче Самюэлю Умтити. Это был бы хороший жест для чемпиона такого класса и скромности, игрока, который с момента своего прибытия сюда сразу же завоевал сердца болельщиков джалоросси. Давайте сделаем его почетным гражданином. Возможно, что в том числе и такой шаг убедит его остаться в «Лечче» еще на один год».

Довольно уникальный случай того, как всего за один сезон в команде человек может сделать настолько много для небольшого клуба, что ему предлагают звание, которыми обычно не разбрасываются налево и направо. Что же, теперь ответ за самим игроком и «Барселоной».