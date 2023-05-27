«Барселона» провела отличный сезон, но ей предстоит трудное лето, поскольку из команды уходит Серджи Бускетс – ключевой элемент команды Хави. Несмотря на слухи, связывающие «Барсу» с Месси, Ди Марией, Асенсио и другими, главной задачей для каталонцев будет стоять подписание полузащитника типа Бускетса, это подтвердил и сам Хави:

«Найти замену Бускетсу – это абсолютный приоритет. Это очень важно. Сампер, Ориоль Ромео – некоторые из возможных вариантов. Бускетс провел здесь 15 сезонов и в каждом из них сыграл минимум 45 матчей. Поэтому у него не было замены, и теперь мы должны искать ее.

По слухам, «Барселона» изучает вариант с Мартином Субименди, который может обойтись клубу в 60 млн евро. Среди прочих кандидатов – Йозуа Киммих.