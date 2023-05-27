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😯 Хави назвал приоритетную цель на трансферное окно – и это не Месси

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«Барселона» провела отличный сезон, но ей предстоит трудное лето, поскольку из команды уходит Серджи Бускетс – ключевой элемент команды Хави. Несмотря на слухи, связывающие «Барсу» с Месси, Ди Марией, Асенсио и другими, главной задачей для каталонцев будет стоять подписание полузащитника типа Бускетса, это подтвердил и сам Хави:

«Найти замену Бускетсу – это абсолютный приоритет. Это очень важно. Сампер, Ориоль Ромео – некоторые из возможных вариантов. Бускетс провел здесь 15 сезонов и в каждом из них сыграл минимум 45 матчей. Поэтому у него не было замены, и теперь мы должны искать ее.

По слухам, «Барселона» изучает вариант с Мартином Субименди, который может обойтись клубу в 60 млн евро. Среди прочих кандидатов – Йозуа Киммих.

Martin Zubimendi passes Barcelona test – could he replace Sergio Busquets at Camp Nou? - The Athletic

1 комментарий

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Dinar Ibragimov
"Сампер, Ориоль Ромео – некоторые из возможных вариантов" это шутка какая-то?
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