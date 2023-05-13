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Субименди, которого очень хочет подписать Хави, назвал своих кумиров. Ответ полузащитника понравится болельщикам «Барсы»

Мартин Субименди Мартин Субименди
Серджи Бускетс Серджи Бускетс
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У него есть шанс исполнить свою мечту.

В конце этого сезона Серджи Бускетс покинет «Барселону», поэтому клубу предстоит найти нового опорника, который станет основой полузащиты на долгие годы.

Лапорта считает Рубена Невеша идеальным дополнением к команде, но Хави с ним не согласен — он уверен, что лучшим преемником Бускетса станет Мартин Субименди из «Реал Сосьедад». Однако подписать игрока, которого так хочет главный тренер, почти невозможно, учитывая, что недавно он подписал новый контракт до 2027 года и не планирует идти на уступки ради каталонцев.

Мы не знаем, попытается ли Хави вновь убедить Мартина, но, судя по недавнему мини-интервью игрока, у него есть причины перейти в «Барсу». PostUnited попросил его ответить на два вопроса:

— Ваш образец для подражания?

— Серджи Бускетс.

— Игрок, с которым вы хотели бы сыграть?

— Лионель Месси.

Может, если «Барселоне» удастся организовать возвращение Месси, Субименди все же задумается о том, чтобы воспользоваться последним шансом и хотя бы на один сезон захочет стать партнером Лео на поле.

1 комментарий

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Игорь Климов
Все адекватные футболисты мечтают сыграть с Лео Мессси в одной команде.
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