7 комментариев

Скаутинг будущего.

Серджи Бускетс в конце этого сезона покинет «Барселону» после 15 сезонов, полных трофеев и побед.

Теперь клубу предстоит найти замену 34-летнему легендарному опорнику, который является ключевым игроком команды Хави. С этой непростой задачей каталонцам решил помочь искусственный интеллект Olocip.

ИИ отфильтровал опорников из более чем 80 соревнований, в возрасте до 25 лет, с более чем 1000 сыгранных минут в этом сезоне. Он ориентировался на то, что в следующем сезоне во главе команды все так же будет Хави, а игроков он отбирал с помощью модели оценки, разработанной на основе стиля «Барселоны».

В итоге Olocip выбрал 5 футболистов, наиболее подходящих на замену Бускетсу, из более чем 1400 основных игроков. Ими стали Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Ибрагим Сангаре («ПСВ»), Эдсон Альварес («Аякс») и Оркун Кекчю («Фейеноорд»).

По оценке ИИ, Мартин Субименди был бы игроком, наиболее похожим на Бускетса (86%), но при этом он не так (85%) впишется «Барселону» как Кекчю (99%), у которого при этом очень низкие оборонительные показатели.

Если каталонцы захотят подписать опорника, который бы больше был сосредоточен на обороне, то Эдсон Альварес был бы идеальным вариантом, так как он на 98% подошел бы клубу по этому параметру.

Согласны с выбором ИИ?