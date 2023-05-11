FC BARCELONA
Блог

ИИ подобрал идеальную замену Бускетса для «Барсы». Лапорте стоит прислушаться?

Деклан Райс Деклан Райс
Клубы Клубы
Серджи Бускетс Серджи Бускетс
Мартин Субименди Мартин Субименди
Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Оркун Кекчю Оркун Кекчю
Эдсон Альварес Эдсон Альварес
Ибрагим Сангаре Ибрагим Сангаре
Футбол Футбол

Скаутинг будущего.

Серджи Бускетс в конце этого сезона покинет «Барселону» после 15 сезонов, полных трофеев и побед.

Теперь клубу предстоит найти замену 34-летнему легендарному опорнику, который является ключевым игроком команды Хави. С этой непростой задачей каталонцам решил помочь искусственный интеллект Olocip.

ИИ отфильтровал опорников из более чем 80 соревнований, в возрасте до 25 лет, с более чем 1000 сыгранных минут в этом сезоне. Он ориентировался на то, что в следующем сезоне во главе команды все так же будет Хави, а игроков он отбирал с помощью модели оценки, разработанной на основе стиля «Барселоны».

В итоге Olocip выбрал 5 футболистов, наиболее подходящих на замену Бускетсу, из более чем 1400 основных игроков. Ими стали Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Ибрагим Сангаре («ПСВ»),  Эдсон Альварес («Аякс») и  Оркун Кекчю («Фейеноорд»).

По оценке ИИ, Мартин Субименди был бы игроком, наиболее похожим на Бускетса (86%), но при этом он не так (85%) впишется «Барселону» как Кекчю (99%), у которого при этом очень низкие оборонительные показатели.

Если каталонцы захотят подписать опорника, который бы больше был сосредоточен на обороне, то Эдсон Альварес был бы идеальным вариантом, так как он на 98% подошел бы клубу по этому параметру.

Согласны с выбором ИИ?

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СД18
ИИ надо было сказать, что у клуба денег нет
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Кораблев
Самое умное переставить де Йонга на его место.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ван Гог
Надо возвращать Нико и наигрывать его, а не заниматься онанизмом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
predMBAPPE
Кетчуп из Феенорда надо брать 100%!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Зобнин
В Фифа можно и брать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kirill IA
хватит пытаться искать бускетсозаменителя, его нет. Более здраво перейти на 2-х опорников и найти партнера Де Йонгу, Кессье как-то не впечатлил пока что
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Он не заменим этими игроками
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий