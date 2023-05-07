FC BARCELONA
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После финала ЛЧ 2006 года Анри назвал лучшего игрока «Барсы». Это не Роналдиньо и не Это′О

Самюэль Это′О Самюэль Это′О
Тьерри Анри Тьерри Анри
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Еще в 2006 году, когда «Барселона» выиграла свой второй титул в Лиге чемпионов против «Арсенала», Тьерри Анри, который в тот день был капитаном «канониров», назвал Хенрика Ларссона лучшим игроком матча.

«Вы все время говорите о Роналдиньо, но сегодня я не видел его, я видел Хенрика Ларссона», — сказал Анри репортеру после игры.

«Лучшим был Хенрик Ларссон с двумя голевыми передачами. Я не видел ни Роналдиньо , ни Это′О», — добавил Анри.

Анри, вероятно, прав насчет Ларссона, поскольку шведский нападающий отдал две результативные передачи и сделал игру.

10 комментариев

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Enisei08
У Анри подгорело тогда немного, имхо...
Конечно, не лучший матч Роналдиньо, но он отдал передачу, после которой удалили Леманна, и был достаточно активен, хотя и не всегда продуктивен.
Про ЭтоО и говорить нечего, забил важнейший мяч.
+14
-2
+12
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Rule1
Одновременно крутой и в то же время не заметный был нападающий,в памяти особенны его дреды.
И если не ошибаюсь Хенрик Ларсон получил в 2000 году Золотую Бутсу.
+6
0
+6
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Dilshod Nadyrov
Ответ Илья Ждановский
Комментарий удален пользователем
Где он там играл против бывшего клуба :)? Он играл против будущего клуба!
+5
0
+5
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Hitgoe Himgob
Ответ Rule1
Одновременно крутой и в то же время не заметный был нападающий,в памяти особенны его дреды. И если не ошибаюсь Хенрик Ларсон получил в 2000 году Золотую Бутсу.
Ларссон, Жардел, они в те годы как сумасшедшие стучали в чемпионатах Шотландии и Португалии
+2
0
+2
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Илья Ждановский
Ответ Dilshod Nadyrov
Где он там играл против бывшего клуба :)? Он играл против будущего клуба!
Согласен косякнул - да. Спасибо- удалил
+2
0
+2
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KTK
Да вышел на замену и два паса…
0
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Илья Ждановский
Комментарий удален пользователем
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Леван Сиукаев
трудно не согласится с Анри,как вчерашный день помню тот матч,и с тех пор говорю что Хенрик Ларссон внёс лвиную долью в той победе
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Назарбек Рамунанаев
Блин, а где сейчас его сын, который за Спартак играл?
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Ramal Ali
Ответ Enisei08
У Анри подгорело тогда немного, имхо... Конечно, не лучший матч Роналдиньо, но он отдал передачу, после которой удалили Леманна, и был достаточно активен, хотя и не всегда продуктивен. Про ЭтоО и говорить нечего, забил важнейший мяч.
Отчасти он прав до выхода Ларссона Барса не могла что то придумать впереди имея на одного игрока больше
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