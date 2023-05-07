10 комментариев

Еще в 2006 году, когда «Барселона» выиграла свой второй титул в Лиге чемпионов против «Арсенала», Тьерри Анри, который в тот день был капитаном «канониров», назвал Хенрика Ларссона лучшим игроком матча.

«Вы все время говорите о Роналдиньо, но сегодня я не видел его, я видел Хенрика Ларссона», — сказал Анри репортеру после игры.

«Лучшим был Хенрик Ларссон с двумя голевыми передачами. Я не видел ни Роналдиньо , ни Это′О», — добавил Анри.

Анри, вероятно, прав насчет Ларссона, поскольку шведский нападающий отдал две результативные передачи и сделал игру.