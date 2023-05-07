10 комментариев

После финала ЛЧ 2006 года Анри назвал лучшего игрока «Барсы». Это не Роналдиньо и не Это′О
Еще в 2006 году, когда «Барселона» выиграла свой второй титул в Лиге чемпионов против «Арсенала», Тьерри Анри, который в тот день был капитаном «канониров», назвал Хенрика Ларссона лучшим игроком матча.
«Вы все время говорите о Роналдиньо, но сегодня я не видел его, я видел Хенрика Ларссона», — сказал Анри репортеру после игры.
«Лучшим был Хенрик Ларссон с двумя голевыми передачами. Я не видел ни Роналдиньо , ни Это′О», — добавил Анри.
Анри, вероятно, прав насчет Ларссона, поскольку шведский нападающий отдал две результативные передачи и сделал игру.
Конечно, не лучший матч Роналдиньо, но он отдал передачу, после которой удалили Леманна, и был достаточно активен, хотя и не всегда продуктивен.
Про ЭтоО и говорить нечего, забил важнейший мяч.
И если не ошибаюсь Хенрик Ларсон получил в 2000 году Золотую Бутсу.