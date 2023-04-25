Руководство «Барселоны» ищет способ уменьшить фонд заработной платы на 200 млн евро, чтобы соблюсти требования финансового фэйр-плей.

По информации Relevo, клуб попросил каждого игрока команды пойти на сокращение зарплаты на 15%. Но план «блауграны» начал трещать по швам почти сразу.

Испанское издание SPORT сообщило, что Франк Кессиэ и Андреас Кристенсен ответили руководству отказом.

Этим летом «Барса» подписала Андреаса и Франка в качестве свободных агентов. У датчанина истек контракт с «Челси», а у ивуарийца – с «Миланом».

У каталонцев сразу возникли проблемы с регистрацией игроков. Напомним, что клубу удалось сделать это лишь после активации четвертого экономического рычага.

При этом клуб с пониманием отнесся к отказу Кристенсена и Кессиэ сократить зарплату. «Барса» не сомневается в привязанности игроков к «блаугране». К тому же каталонцы благодарны футболистам за то, что летом они присоединились именно к их команде, отказавшись от более выгодных с финансовой точки зрения предложений.

Похоже, «Барселоне» придется искать новый способ улучшить финансовое положение команды. По данным Mundo Deportivo, клуб рассматривает возможность продажи нескольких игроков, среди которых фигурирует ивуариец.

Как вы относитесь к решению Кессиэ и Кристенсена?