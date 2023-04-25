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Два игрока «Барселоны» отказались снижать зарплату. Реакция клуба на решение футболистов уже известна

Андреас Кристенсен Андреас Кристенсен
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Руководство «Барселоны» ищет способ уменьшить фонд заработной платы на 200 млн евро, чтобы соблюсти требования финансового фэйр-плей.

По информации Relevo, клуб попросил каждого игрока команды пойти на сокращение зарплаты на 15%. Но план «блауграны» начал трещать по швам почти сразу.

Испанское издание SPORT сообщило, что Франк Кессиэ и Андреас Кристенсен ответили руководству отказом.

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Этим летом «Барса» подписала Андреаса и Франка в качестве свободных агентов. У датчанина истек контракт с «Челси», а у ивуарийца – с «Миланом».

У каталонцев сразу возникли проблемы с регистрацией игроков. Напомним, что клубу удалось сделать это лишь после активации четвертого экономического рычага.

При этом клуб с пониманием отнесся к отказу Кристенсена и Кессиэ сократить зарплату. «Барса» не сомневается в привязанности игроков к «блаугране». К тому же каталонцы благодарны футболистам за то, что летом они присоединились именно к их команде, отказавшись от более выгодных с финансовой точки зрения предложений.

Похоже, «Барселоне» придется искать новый способ улучшить финансовое положение команды. По данным Mundo Deportivo, клуб рассматривает возможность продажи нескольких игроков, среди которых фигурирует ивуариец.

Как вы относитесь к решению Кессиэ и Кристенсена?

2 комментария

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M'bappe say's hello!
Это мы проходили... Снизят все, проблем не будет!!!!! Закрыли эту тему.
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Inside 88 LW
Отказались да и отказались, дело их.
Кто-кто а Кристенсен свои точно отрабатывает. Шикарный защитник, ещё бы с травмами его что-то сделать - цены ему не будет.
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