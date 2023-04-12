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Спортдир «Интера» посетил офис «Барсы». Три игрока, чье будущее могло обсуждаться на встрече

Йорди Кройфф
Пьеро Аузилио Пьеро Аузилио
Матеу Алемани
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Франк Кессиэ Франк Кессиэ
Марцело Брозович Марцело Брозович
Жорди Альба Жорди Альба
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Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио и футбольный агент Эдуардо Црняр встретились с Матеу Алемани в офисе «Барселоны». Сообщается, что с коллегами из итальянского клуба также побеседовал Йорди Кройфф.

Фотографиями со встречи делится Jijantes Жерара Ромеро:

По информации итальянского журналиста Джакомо Якобеллиса, боссы клубов могли обсуждать будущее Франка Кессиэ и Марцело Брозовича.

А Жерар Ромеро добавил, что возможной темой обсуждения также стал переход Жорди Альбы в «Интер». Ранее сообщалось, что «блауграна» хочет расстаться с возрастным игроком из-за его высокой зарплаты.

Кажется, «Барса» серьезно взялась за обновление состава к следующему сезону. Что думаете об этом?

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