Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио и футбольный агент Эдуардо Црняр встретились с Матеу Алемани в офисе «Барселоны». Сообщается, что с коллегами из итальянского клуба также побеседовал Йорди Кройфф.

Фотографиями со встречи делится Jijantes Жерара Ромеро:

По информации итальянского журналиста Джакомо Якобеллиса, боссы клубов могли обсуждать будущее Франка Кессиэ и Марцело Брозовича.

А Жерар Ромеро добавил, что возможной темой обсуждения также стал переход Жорди Альбы в «Интер». Ранее сообщалось, что «блауграна» хочет расстаться с возрастным игроком из-за его высокой зарплаты.

Кажется, «Барса» серьезно взялась за обновление состава к следующему сезону. Что думаете об этом?