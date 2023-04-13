Осталось не так уж и много.

Прошли недели с тех пор, как мы видели Педри и Усмана Дембеле на поле. То же самое касается Андреаса Кристенсена и Френки де Йонга. Когда же они наконец должны вернутся?

Собрали последние новости о травмированных игроках «Барселоны».

Френки де Йонг

Френки получил травму во время класико в середине марта. Полузащитник, скорее всего, получит зеленый свет от медицинского штаба перед игрой с «Хетафе», которая состоится в воскресенье, 16 апреля, сообщает Radio Catalunya.

Педри

Из-за травмы подколенного сухожилия, которую полузащитник получил в матче с «Манчестер Юнайтед» в феврале, он выбыл из строя на целых два месяца. Команде явно не хватало своего ключевого игрока. Велика вероятность, что он сможет сыграть против «Атлетико» 23 апреля.

Андреас Кристенсен

Как и Педри, защитник, получивший травму голени во время игры за сборную Дании, должен вернуться в матче с «Атлетико».

Усман Дембеле

Восстановление француза идет медленно, и, учитывая его прошлые травмы, клуб не хочет торопить его возвращение. По самым оптимистичным оценкам, француз вернется к матчу с «Бетисом» 29 апреля.

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