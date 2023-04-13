Когда Педри, Дембеле и другие травмированные игроки «Барселоны» вернутся на поле? Отвечаем
Осталось не так уж и много.
Прошли недели с тех пор, как мы видели Педри и Усмана Дембеле на поле. То же самое касается Андреаса Кристенсена и Френки де Йонга. Когда же они наконец должны вернутся?
Собрали последние новости о травмированных игроках «Барселоны».
Френки де Йонг
Френки получил травму во время класико в середине марта. Полузащитник, скорее всего, получит зеленый свет от медицинского штаба перед игрой с «Хетафе», которая состоится в воскресенье, 16 апреля, сообщает Radio Catalunya.
Педри
Из-за травмы подколенного сухожилия, которую полузащитник получил в матче с «Манчестер Юнайтед» в феврале, он выбыл из строя на целых два месяца. Команде явно не хватало своего ключевого игрока. Велика вероятность, что он сможет сыграть против «Атлетико» 23 апреля.
Андреас Кристенсен
Как и Педри, защитник, получивший травму голени во время игры за сборную Дании, должен вернуться в матче с «Атлетико».
Усман Дембеле
Восстановление француза идет медленно, и, учитывая его прошлые травмы, клуб не хочет торопить его возвращение. По самым оптимистичным оценкам, француз вернется к матчу с «Бетисом» 29 апреля.
Чье возвращение вы ждете больше всего?
Дембеле в этом сезоне не жду, у него опять качели с контрактом, трансферы и т.д.
P.S. Надеюсь в матче с матрасами не увижу Роберто - хотя бы в центре поля...