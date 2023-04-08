В ответной встрече полуфинала Кубка Испании «Барселона» уступила «Реалу» со счетом 0:4.

По информации издания Relevo, Хави, закончив послематчевую пресс-конференцию, отправился домой, чтобы до рассвета успеть посмотреть запись игры.

Тренер сделал три важных вывода:

1. Травмы сыграли ключевую роль. Команде очень не хватало Андреаса Кристенсена, Френки де Йонга, Педри и Усмана Дембеле.

2. Недостаток таланта и креативность у игроков атаки, что особенно заметно в важных матчах «Барсы».

3. Команде нужен опорный полузащитник, способный останавливать контратаки соперника. Одна из таких атак привела к голу «Реала» в первом тайме.

«Барселона» понимает, что клубу нужны новые игроки, которые помогут решить эти проблемы.

Согласны с выводами, к которым пришел Хави? На ваш взгляд, что стало главной проблемой «Барсы» в последнем класико?