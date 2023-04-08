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Ночью после класико Хави смотрел запись матча. Тренер сделал три важных вывода

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В ответной встрече полуфинала Кубка Испании «Барселона» уступила «Реалу» со счетом 0:4.

По информации издания Relevo, Хави, закончив послематчевую пресс-конференцию, отправился домой, чтобы до рассвета успеть посмотреть запись игры.

Xavi Hernández- RTVE.es

Тренер сделал три важных вывода:

1. Травмы сыграли ключевую роль. Команде очень не хватало Андреаса Кристенсена, Френки де Йонга, Педри и Усмана Дембеле.

2. Недостаток таланта и креативность у игроков атаки, что особенно заметно в важных матчах «Барсы».

3. Команде нужен опорный полузащитник, способный останавливать контратаки соперника. Одна из таких атак привела к голу «Реала» в первом тайме.

«Барселона» понимает, что клубу нужны новые игроки, которые помогут решить эти проблемы.

Согласны с выводами, к которым пришел Хави? На ваш взгляд, что стало главной проблемой «Барсы» в последнем класико?

4 комментария

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alberto-m
Роман
🏁 вставь его себе ,поглубже!!!
Потом не забудь передать Doljunу
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ЧИКО
А то что команда трусливая? а то что забют один гол и думают дело сделано и останавливаются, за что часто были наказаны? в то, что пропустят один гол и команда впадает в кому? а то что не стыда, не совести. перетоптали барсу все кому не лень, начиная с третьего дивизиона, заканчивая топами? Да дорогой Чави, при большом уважении к тебе. работы у тебя много.. Травмы мешают конечно, но сыграл же суперкубок? сыграл же ла лигу? сыграл же первый тайм? и все успешно с тем же Реалом и с тем же составом. А потому, что в тех матчах команда играла 90 + минут, боролась и добилась успеха, а в последнем классико вы матч закончили на 45 минуте и сдохли…. спасибо скажи, что 12:9 не проиграл. Сильно на трансферы не рассчитывай, лучше затмить теми кто есть и думай о тактических ходах, вдувай боевой дух и улучши физ подготовку…. научи ребят бить по воротам и реализовать 100%_-ные моменты…. ты сможешь это….,
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Роман
1 вывод: то что Чапи физрук.
2 и 3 повторяются.
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-2
-2
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Игорь Климов
Это и так давно было ясно, без этого просмотра повтора, но вот теперь Барселона просто обязана выигрывать Ла Лигу с отрывом от соперников!
+4
-2
+2
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