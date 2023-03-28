22 комментария

А еще она модель и балерина.

За «Барселону» немец провел всего три матча – аренда из «Сассуоло» в 2019 году закончилась возвращение в Италию. Там он поиграл за «Фиорентину», съездил в аренду в Турцию, а затем согласился на участие в амбициозном проекте «Монцы» - там он забил 5 мячей в 25 матчах.

И вот «Ботаенг» вернулся в «Герту» - клуб, в котором когда-то начинал в региональной лиге.

В личной жизни тоже изменения – немец развелся с Мелиссой Сатте, которая в 2014 году родила ему сына Мэддокса-Принса.

Новая избранница полузащитника - Валентина Фрадеграда

31-летняя итальянка в детстве занималась балетом, а также является 5-кратной чемпионкой Италии по кунг-фу.