FC BARCELONA
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Кевин-Принс Боатенг после «Барсы» съездил в Италию, развелся с женой и вернулся в родную «Герту». А теперь встречается с чемпионкой Италии по кунг-фу

Кевин-Принс Боатенг Кевин-Принс Боатенг
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А еще она модель и балерина.

За «Барселону» немец провел всего три матча – аренда из «Сассуоло» в 2019 году закончилась возвращение в Италию. Там он поиграл за «Фиорентину», съездил в аренду в Турцию, а затем согласился на участие в амбициозном проекте «Монцы» - там он забил 5 мячей в 25 матчах.

И вот «Ботаенг» вернулся в «Герту» - клуб, в котором когда-то начинал в региональной лиге.

В личной жизни тоже изменения – немец развелся с Мелиссой Сатте, которая в 2014 году родила ему сына Мэддокса-Принса.

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31-летняя итальянка в детстве занималась балетом, а также является 5-кратной чемпионкой Италии по кунг-фу.

22 комментария

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Bob Ganiev
жаль лицо не показали
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melmi
Ответ AndRembo
https://celebgate.org/de/valentina-fradegrada/pictures/valentina-fradegrada-tits-795104.html
Судя по ссылке мастер спорта международного класса
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Тень Милутиновича
Не могу определиться, тема сисек раскрыта или нет?
+1
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Badishka
Ке белла кулло
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strelnik.nik.1990@icloud.com
Наверно со всего ее телефона фоток набрали!
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Вячеслав Линник
пятикратная чемпионка по онлифанс
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MK
1 home video - затмить все эти фотографии))
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gribovodoved
Ответ AndRembo
https://celebgate.org/de/valentina-fradegrada/pictures/valentina-fradegrada-tits-795104.html
Друг передает спасибо
+3
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+3
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Anatolii
"которая в 2014 году родила ему сын Мэддокса-Принса"

Точно ему родила? Может себе?
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Phantom of Opera
Ответ AndRembo
https://celebgate.org/de/valentina-fradegrada/pictures/valentina-fradegrada-tits-795104.html
с вами приятно иметь дело)
+5
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+5
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potch66
Когда кончатся эти фотографии
+4
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Moskal"
есть у кого ссылка на ее хотвидео..?
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Ivan Ivanych
Чемпионка по онлифанс
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Mr@k
до того как она себя "прокачала" была симатичнее
+1
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Василий Иванов
Вот были же у девушки нормальные губы, в потом черт что.
+2
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alberto-m
Ответ AndRembo
https://celebgate.org/de/valentina-fradegrada/pictures/valentina-fradegrada-tits-795104.html
Ты очень плохой человек Я только что остыл от её верхних фотографий а ты тут такое высылаешь А мне ещё на работу
+3
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Никола Тесла
Так, начиналось все с Герты, да ну эту Герту.....
0
0
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AndRembo
https://celebgate.org/de/valentina-fradegrada/pictures/valentina-fradegrada-tits-795104.html
+20
0
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Лучезарный
Хороша панда. Кто знает, как с ней связаться? Мне как раз автомойщики нужны
+1
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dzenga 1
Думал не долистаю до конца
+53
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aya
Мощная дамочка! Во всех смыслах))
+6
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+6
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Andy93
Исчерпывающе. Понятно почему ее кун-фу сильнее, чем другое кун-фу
+22
0
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