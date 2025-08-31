😲 «Он делает разницу». Алеиш Гарсия назвал лучшего футболиста мира
Совсем скоро мы узнаем очередного обладателя «Золотого мяча». Самое время для последней волны бесконечных вопросов о лучшем футболисте мира.
Добрались до испанского хавбека «Байера» Алеиша Гарсии:
«Слушайте, для меня, пока Лео все еще активен, он лучший в мире. В этом нет сомнений. Но, конечно, там большие споры.
Ламин Ямаль сейчас самый… Я не знаю, лучший ли, но самый решающий, делающий разницу.
Но, как я уже сказал, мне все равно, если люди думают иначе. Пока Лео все еще активен, для меня он лучший в мире».
«ЗМ» – Месси?
Если брать Барсу (а я за них притапливаю), то Рафа, человек умирал на поле с сентября по июнь. Конечно разговоры про Педри, безусловно, но Рафинья, это как в сказке, появился из ниоткуда.
А Месси до сих пор все вспоминают из-за того, что он умеет не что-то одно, есть выбор за что любить. Длинный и короткий пас, игра в стенку и треугольник, дриблинг, открывания за спину. Удары почти любой сложности, видение поля и тд. Почти любой может найти качества которые ему важны .