😲 «Он делает разницу». Алеиш Гарсия назвал лучшего футболиста мира

Совсем скоро мы узнаем очередного обладателя «Золотого мяча». Самое время для последней волны бесконечных вопросов о лучшем футболисте мира.

Добрались до испанского хавбека «Байера» Алеиша Гарсии:

«Слушайте, для меня, пока Лео все еще активен, он лучший в мире. В этом нет сомнений. Но, конечно, там большие споры.

Ламин Ямаль сейчас самый… Я не знаю, лучший ли, но самый решающий, делающий разницу.

Но, как я уже сказал, мне все равно, если люди думают иначе. Пока Лео все еще активен, для меня он лучший в мире».

«ЗМ» – Месси?