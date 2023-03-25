Теперь каталонцы могут провернуть это летом.

«Барселона», впечатлившись выступлением Софьяна Амрабата на ЧМ, хотела подписать игрока в январское трансферное окно. Пресса сообщала, что футболист мечтает отправиться в каталонскую команду, но «Фиорентина» не позволила ему пойти на этот шаг.

Нордин Амрабат, старший брат Софьяна, дал интервью, где рассказал, как все происходило на самом деле:

«За 2-3 дня до окончания трансферного окна «Барселона» сделала предложение по аренде Софьяна. Но из-за финансовых проблем они не смогли включить обязательный выкуп.

Софьян очень хотел уйти, у него были надежды, потому что «Барса» была готова хорошо заплатить за аренду. Но «Фиорентина» сказала: «Нет, ни за что. Ты один из наших самых важных игроков, мы не собираемся отпускать тебя сейчас. Мы можем поговорить о трансфере летом». Софьяну было трудно это понять. Если «Барселона» приходит за тобой, ты просто хочешь сделать этот шаг».

Амрабат не является приоритетной целью каталонцев на летнее окно, но клуб с удовольствием подпишет его, если представится такая возможность. «Барса» даже отправляла скаутов на матч Марокко — Бразилия, чтобы, в том числе, оценить форму Софьяна.