8 комментариев

Сегодня мы уже сообщали о том, что специализированный портал Transfermarkt обновил информацию о стоимости игроков. Если четверо футболистов "Барселоны" выросли в цене, то шесть - упали.

Эрик Гарсия с 18 млн евро до 12 млн евро

Маркос Алонсо с 9 млн евро до 7 млн евро

Франк Кессиэ с 35 млн евро до 28 млн евро

Роберт Левандовски с 45 млн евро до 40 млн евро

Ансу Фати с 50 млн евро до 35 млн евро

Ферран Торрес с 35 млн евро до 30 млн евро

Случай Фати самый печальный, поскольку в 2021 году его стоимость оценивалась в 80 млн евро. Травмы явно не пошли ему на пользу.

Что касается других игроков, снижение, вероятно, связано с нехваткой игрового времени (Гарсия, Кессиэ, Ферран), возрастом (Левандовски) или и тем, и другим (Алонсо).