FC BARCELONA
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Ансу Фати подешевел на 15 млн евро: смотрим на 6 игроков «Барсы», чья рыночная стоимость снизилась

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Сегодня мы уже сообщали о том, что специализированный портал Transfermarkt обновил информацию о стоимости игроков. Если четверо футболистов "Барселоны" выросли в цене, то шесть - упали.

Эрик Гарсия с 18 млн евро до 12 млн евро

Маркос Алонсо с 9 млн евро до 7 млн евро

Франк Кессиэ с 35 млн евро до 28 млн евро

Роберт Левандовски с 45 млн евро до 40 млн евро

Ансу Фати с 50 млн евро до 35 млн евро

Ферран Торрес с 35 млн евро до 30 млн евро

Случай Фати самый печальный, поскольку в 2021 году его стоимость оценивалась в 80 млн евро. Травмы явно не пошли ему на пользу.

Что касается других игроков, снижение, вероятно, связано с нехваткой игрового времени (Гарсия, Кессиэ, Ферран), возрастом (Левандовски) или и тем, и другим (Алонсо).

 

8 комментариев

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& Co1366
Ответ Сергей Ямковой
Фати увы все! Думаю даже такая карьера как у Бояна Кркича будет для него успехом
Боян с Барсой выиграл все трофеи (кроме ЛЕ). У Фати такое вряд-ли получится.
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& Co1366
Даже Лёва подешевел, а всё ещё в старте, в отличии от остальных.
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кто-то
Можно говорить, что Фати ещё раскроется и покажет себя, т.к. он молодой и всё в этом духе, но пока что испанец - просто балласт для Барсы, особенно в столь тяжелые экономические времена. В клуб Фати не приносит ничего, футболки не продаются, голы не забиваются. Возможно, продавать его ещё не стоит, ведь он может заиграть в другом клубе, и в этом случае Барселона будет кусать себе локти, но и оставить испанца очень рискованно, слишком уж большая личка у парня
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timerassl
Его в аренду надо
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FanRocstar
Ответ Виталий
Да уж , у Фати прям конкретно трансферная стоимость упала , но подождите хоронить парня , он ещё себя покажет
Он себя уже показал как лучший Защитник Реала) Летом сёравно продажа
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fcb812
Эх Фати фати моя боль и разочарование не знает границ…но где то в душе я все еще верю в парня и оч хочу что бы он вернулся в игру
+7
0
+7
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Виталий
Да уж , у Фати прям конкретно трансферная стоимость упала , но подождите хоронить парня , он ещё себя покажет
+2
0
+2
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Сергей Ямковой
Фати увы все!
Думаю даже такая карьера как у Бояна Кркича будет для него успехом
+1
0
+1
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