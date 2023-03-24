8 комментариев

Ансу Фати подешевел на 15 млн евро: смотрим на 6 игроков «Барсы», чья рыночная стоимость снизилась
Сегодня мы уже сообщали о том, что специализированный портал Transfermarkt обновил информацию о стоимости игроков. Если четверо футболистов "Барселоны" выросли в цене, то шесть - упали.
Эрик Гарсия с 18 млн евро до 12 млн евро
Маркос Алонсо с 9 млн евро до 7 млн евро
Франк Кессиэ с 35 млн евро до 28 млн евро
Роберт Левандовски с 45 млн евро до 40 млн евро
Ансу Фати с 50 млн евро до 35 млн евро
Ферран Торрес с 35 млн евро до 30 млн евро
Случай Фати самый печальный, поскольку в 2021 году его стоимость оценивалась в 80 млн евро. Травмы явно не пошли ему на пользу.
Что касается других игроков, снижение, вероятно, связано с нехваткой игрового времени (Гарсия, Кессиэ, Ферран), возрастом (Левандовски) или и тем, и другим (Алонсо).
Думаю даже такая карьера как у Бояна Кркича будет для него успехом