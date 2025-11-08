🚨 Роберт Левандовски может покинуть «Барселону» уже в январе – есть реальный покупатель

Diario SPORT анонсировал важную новость с пометкой «срочно».

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может покинуть команду уже в январе. Возможность подписания поляка изучает «Милан».

Игрок хотел бы остаться в «Барсе» до окончания контракта, который истекает в июне 2026-го, и даже может пойти на сокращение зарплаты, чтобы продлить пребывание в команде. Но это маловероятный вариант, поскольку каталонцы хотят избавиться от поляка и найти ему замену среди молодых игроков.

