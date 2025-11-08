💣 «Барселона» хочет идеальную полузащиту. Для этого ей нужен экс-игрок «Реала» (LiveScore)

Футбольный портал LiveScore сообщает, что у «Барселоны» есть большие трансферные планы.

Каталонцы хотят завершить построение «идеальной» полузащиты. Для этого им нужен один точечный трансфер – звезда «Арсенала» Мартин Эдегор.

Действующий контракт норвежца с лондонцами истекает 30 июня 2028-го. Его оклад £12,5 млн в год – четвертый по величине в «Арсенале», выше у Кая Хавертца, Габриэла Жезуса и Вильяма Салиба.

Transfermarkt оценивает возможный трансфер Мартина в €80 млн.

Напомним, контракт Эдегора с 2015-го по 2021-й принадлежал мадридскому «Реалу». На его счету восемь матчей за королевский клуб.