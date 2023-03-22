FC BARCELONA
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Хави придется искать другой вариант. «Заменитель Бускетса» отказался перейти в «Барселону»

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Его все устраивает в нынешней команде.

На фоне слухов о том, что этот сезон для Серджи Бускетса может стать последним в футболке «Барселоны», испанские СМИ наперебой искали варианты того футболиста, который смог бы его заменить. По их данным, Хави больше других нравился вариант с хавбеком «Сосьедада» Мартином Субименди.

До сегодня позиция самого игрока о возможном трансфере в «Барселону» не была известна, пока с ним не поговорил журналист Sport.es:

«Я сказал своему представителю, что не хочу ничего слышать (об интересе других клубов). Когда кто-то хочет оставаться в клубе, пункт о выкупе не имеет значения. Это будет еще одно спокойное лето. Я счастлив в «Сосьедаде».

Получается, что у Хави минус один вариант. Хотя, с другой стороны, все идет к тому, что Бускетс останется в каталонском клубе еще минимум на один сезон.

4 комментария

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Сурхай Лукманов
Ответ predMBAPPE
Бускетса можно только подменить но никак не заменить😏
Ему нет замены и вряд ли будет
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predMBAPPE
Бускетса можно только подменить но никак не заменить😏
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Сурхай Лукманов
Ответ VEN FIFA
Очередной вброс через игрока, понятное дело что Сосьедад не был бы против отпустить своего хоть и основного игрока за 60млн. Не каждый день такие деньги дают.
И логично. Игрок же скажет что Сосьедад говно , хочу барсу . Это как то не уважительно к Сосьедаду
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VEN FIFA
Очередной вброс через игрока, понятное дело что Сосьедад не был бы против отпустить своего хоть и основного игрока за 60млн. Не каждый день такие деньги дают.
+4
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