Его все устраивает в нынешней команде.

На фоне слухов о том, что этот сезон для Серджи Бускетса может стать последним в футболке «Барселоны», испанские СМИ наперебой искали варианты того футболиста, который смог бы его заменить. По их данным, Хави больше других нравился вариант с хавбеком «Сосьедада» Мартином Субименди.

До сегодня позиция самого игрока о возможном трансфере в «Барселону» не была известна, пока с ним не поговорил журналист Sport.es:

«Я сказал своему представителю, что не хочу ничего слышать (об интересе других клубов). Когда кто-то хочет оставаться в клубе, пункт о выкупе не имеет значения. Это будет еще одно спокойное лето. Я счастлив в «Сосьедаде».

Получается, что у Хави минус один вариант. Хотя, с другой стороны, все идет к тому, что Бускетс останется в каталонском клубе еще минимум на один сезон.