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После гола в класико Кессиэ бросился к трибуне. Стало известно, с кем игрок решил отпраздновать этот важный момент

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Ибраим Камара
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Первый и победный гол в таком важном матче.

Хавбек «Барселоны» Франк Кессиэ начал матч на «Камп Ноу» против «Мадрида» в качестве запасного игрока. Хави предпочел ему Серджи Роберто, но на 77-й минуте выпустил ивуарийца. Оказалось, что игрок стал джокером.

Левандовски пяткой оставил мяч Бальде, а тот совершил точный прострел на дальнюю штангу, где Кессиэ оставалось попасть в угол, что он и сделал. Радости хавбека не было предела и он побежал к трибунам. Как пишет Sport, в той части стадиона находились агент игрока Джордж Атангана и бывший тренер сборной Кот-д'Ивуара Ибраим Камара, благодаря которому Кессиэ дебютировал на международной арене.

В тот момент он захотел разделить столь важный и радостный момент с людьми, которые дали ему многое в футболе.

По данным все того же ресурса, внутри «Барселоны» Франк Кессиэ уже заслужил авторитет и уважение. Вполне вероятно, что в ближайшее время его игровое время будет только увеличиваться.

1 комментарий

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Тимур Алавханов
Очень рад за Кесье, игрок и человек достойный уважения
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