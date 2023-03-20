Первый и победный гол в таком важном матче.

Хавбек «Барселоны» Франк Кессиэ начал матч на «Камп Ноу» против «Мадрида» в качестве запасного игрока. Хави предпочел ему Серджи Роберто, но на 77-й минуте выпустил ивуарийца. Оказалось, что игрок стал джокером.

Левандовски пяткой оставил мяч Бальде, а тот совершил точный прострел на дальнюю штангу, где Кессиэ оставалось попасть в угол, что он и сделал. Радости хавбека не было предела и он побежал к трибунам. Как пишет Sport, в той части стадиона находились агент игрока Джордж Атангана и бывший тренер сборной Кот-д'Ивуара Ибраим Камара, благодаря которому Кессиэ дебютировал на международной арене.

В тот момент он захотел разделить столь важный и радостный момент с людьми, которые дали ему многое в футболе.

По данным все того же ресурса, внутри «Барселоны» Франк Кессиэ уже заслужил авторитет и уважение. Вполне вероятно, что в ближайшее время его игровое время будет только увеличиваться.