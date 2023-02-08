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🤷 «Я не понимаю, почему Дест ушел, он не хуже Роберто». 🔥 Куман продолжает зажигать в интервью голландскому блогеру

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Горит огонь, течет вода, Куман прав.

В своем интервью Андри ван дер Мейде на Youtube Роналд Куман рассказал о проблемах Серджиньо Деста в «Барселоне».

«Он мог бы переехать из «Аякса» в мюнхенскую «Баварию». В то время нам нужен был правый защитник в «Барсе», и я нашел идеальное решение - Дест», - сказал экс-тренер «Барселоны».

«Я никогда не понимал, почему Дест должен был покинуть «Барселону». Я читал, что Эктору Бельерину тоже придется уйти. Но я действительно не думаю, что Дест хуже Серджи Роберто. Он молодой игрок, который отлично проявил себя на чемпионате мира. Я никогда не понимал, почему он не играет больше», - добавил Куман.

Jugadores que quieren que se quede Koeman

В настоящее время Дест выступает на правах аренды за «Милан» после того, как Хави решил, что правый защитник недостаточно хорош для «Барсы» из-за слабой игры в защите. В Италии дела у американца идут не очень хорошо - он был исключен из команды на плей-офф Лиги чемпионов.

Дест может вернуться на «Камп Ноу» летом, если россонери не выкупят его. Тем не менее, похоже, что у американца нет будущего в «Барсе», так как клуб хочет продлить контракт с Роберто.

7 комментариев

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Falsegoalkeeper
Ответ SO LATER
По поводу прощания с Месси, защищу его. Никто не знал, что так все сложится, его же буквально на пляже искали перед церемонией и оттого такой внешний вид. В целом с тобой согласен, хотя один перфоманс с Сосьедадом у него был очень качественный!
Все знали когда будет церемония. Не знали что он уйдет. Но когда объявили, церемония случилась на следующий день. Все остальные были одеты прилично, а не в уличную одежду. Но не суть. Дест не развивается из-за плохого подхода к делу. Все качества у него есть
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SO LATER
Ответ Falsegoalkeeper
Дест по физическим качествам может и превосходит Роберту, но у него плохой подход к делу. Уже и Пиоли и Хави про это говорили. В тех матчах, где играл, играл бездарно. Бежит с опущенной головой, то есть толку от него в атаке меньше чем от Роберто. А в обороне имея скорость все равно дико косячит позиционно и не хочет учиться. Показателен момент с его поведение - прощание с Месси. Он забыл про церемонию, а сотрудники клуба нашли его на пляже. В итоге на церемонии он был в майке безрукавке и шортах
По поводу прощания с Месси, защищу его. Никто не знал, что так все сложится, его же буквально на пляже искали перед церемонией и оттого такой внешний вид. В целом с тобой согласен, хотя один перфоманс с Сосьедадом у него был очень качественный!
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SpainFan
А зачем Барсе 2 лавочника? Даже при здоровом Роберто он явно не первая опция справа
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Falsegoalkeeper
Дест по физическим качествам может и превосходит Роберту, но у него плохой подход к делу. Уже и Пиоли и Хави про это говорили. В тех матчах, где играл, играл бездарно. Бежит с опущенной головой, то есть толку от него в атаке меньше чем от Роберто. А в обороне имея скорость все равно дико косячит позиционно и не хочет учиться. Показателен момент с его поведение - прощание с Месси. Он забыл про церемонию, а сотрудники клуба нашли его на пляже. В итоге на церемонии он был в майке безрукавке и шортах
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Alexlagodny
Какой он непонятливый, потому больше не в Барсе )))
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& Co1366
горит огонь, течёт вода, говорит Куман. Дест не смог себя проявить в Барсе, а отличии от Роберто.
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barca1899messi
Dest играет за Милан🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Из 14 игр,во всех турнирах, он принял участие только в 14 играх и то сыграл всего 645 минут
Куман.............. такой куман
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