🤷 «Я не понимаю, почему Дест ушел, он не хуже Роберто». 🔥 Куман продолжает зажигать в интервью голландскому блогеру

Горит огонь, течет вода, Куман прав.

В своем интервью Андри ван дер Мейде на Youtube Роналд Куман рассказал о проблемах Серджиньо Деста в «Барселоне».

«Он мог бы переехать из «Аякса» в мюнхенскую «Баварию». В то время нам нужен был правый защитник в «Барсе», и я нашел идеальное решение - Дест», - сказал экс-тренер «Барселоны».

«Я никогда не понимал, почему Дест должен был покинуть «Барселону». Я читал, что Эктору Бельерину тоже придется уйти. Но я действительно не думаю, что Дест хуже Серджи Роберто. Он молодой игрок, который отлично проявил себя на чемпионате мира. Я никогда не понимал, почему он не играет больше», - добавил Куман.

В настоящее время Дест выступает на правах аренды за «Милан» после того, как Хави решил, что правый защитник недостаточно хорош для «Барсы» из-за слабой игры в защите. В Италии дела у американца идут не очень хорошо - он был исключен из команды на плей-офф Лиги чемпионов.

Дест может вернуться на «Камп Ноу» летом, если россонери не выкупят его. Тем не менее, похоже, что у американца нет будущего в «Барсе», так как клуб хочет продлить контракт с Роберто.