Хавьер Маскерано покидает молодежную сборную Аргентины спустя год работы

Сборная Аргентины до 20 лет выбыла из чемпионата Южной Америки – одного из крупнейших турниров для молодежных команд, в котором проходил отбор на Чемпионат мира 2023 года до 20 лет.

Подопечные Хавьера Маскерано проиграли Парагваю, Бразилии и Колумбии, победив только Перу.

«Тут мало что можно сказать, я потерпел неудачу. Это невероятное поколение игроков. К сожалению, я не смог вселить в них уверенность и спокойствие», - заявил Маскерано после поражения от Колумбии.

«Я не думаю, что продолжу работу в сборной. Лучше всего будет вернуться в Аргентину и прийти в себя. Я провалился и признаю это», - подытожил 38-летний специалист.

Маскерано возглавлял сборную Аргентины до 20 лет в четырех разных турнирах с января 2022 года и выиграл два из них. Его работа с молодежью часто получала положительные отзывы, но сотрудничество завершилось на минорной ноте.

Напомним, что с 2010 по 2018 год Хаврьер Маскерано выступал за «Барселону».