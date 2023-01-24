Левандовски – лидер «Барсы» на поле, а его жена занимается тимбилдингом после матчей: устраивает девичники для жен футболистов😍

Красавицы «Камп Ноу» много времени проводят вместе.

Роберт Левандовски с первых дней стал одним из лидеров «Барселоны», но его жена Ана не отстает в вопросах создания правильной атмосферы в команде.

Ана – многократный призер чемпионатов мира и Европы по карате, после окончания спортивной карьеры она увлеклась кроссфитом и проводит тренировки по всему миру.

В Каталонии у Аны сложились наиболее близкие отношения с супругой голкипера «Барсы» Дани тер Стеген.

Женой еще одного новичка «Барселоны» Андреаса Кристенсена – Катрин Фрис.

И возлюбленной Френки де Йонга Микки Кимени.

В этот раз девушки решили провести время вместе с мужьями, а на трибунах «Камп Ноу» всегда поддерживают команду, сидя рядом друг с другом.