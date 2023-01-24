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Левандовски – лидер «Барсы» на поле, а его жена занимается тимбилдингом после матчей: устраивает девичники для жен футболистов😍

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Красавицы «Камп Ноу» много времени проводят вместе.

Роберт Левандовски с первых дней стал одним из лидеров «Барселоны», но его жена Ана не отстает в вопросах создания правильной атмосферы в команде.

Ана – многократный призер чемпионатов мира и Европы по карате, после окончания спортивной карьеры она увлеклась кроссфитом и проводит тренировки по всему миру.

В Каталонии у Аны сложились наиболее близкие отношения с супругой голкипера «Барсы» Дани тер Стеген.

Женой еще одного новичка «Барселоны» Андреаса Кристенсена – Катрин Фрис.

И возлюбленной Френки де Йонга Микки Кимени.

В этот раз девушки решили провести время вместе с мужьями, а на трибунах «Камп Ноу» всегда поддерживают команду, сидя рядом друг с другом.

 

14 комментариев

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kutavlik
Ответ Е.Р.
все 4 на одно лицо
Так из одного инкубатора!!!
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kutavlik
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Хорошенькая. Фигура прекрасная. И более или менее без пластических операций, что уже неплохо.
Которая из них???
0
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Фархад Касимханов
Ответ atomio
меня бы туда к ним. без их мужей. я бы показал как надо голы забивать
А я бы с т.... женой голы позабивал бы
0
0
0
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Yndestad
Ответ atomio
меня бы туда к ним. без их мужей. я бы показал как надо голы забивать
Я сейчас покажу, откуда на жен готовилось нападение))
+3
0
+3
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Zeitgeist Zeppelin
Хорошенькая. Фигура прекрасная. И более или менее без пластических операций, что уже неплохо.
0
0
0
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thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
Ответ Геннадий Иоков
А вообще законно вот такие фото скидывать в новости где в основном мужики про футбол читают? 🤣🤣🤣
Так и в футболе и у девушек есть мячики)
0
0
0
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zukarello
Попы зачётные
+2
0
+2
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Геннадий Иоков
А вообще законно вот такие фото скидывать в новости где в основном мужики про футбол читают? 🤣🤣🤣
0
0
0
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Е.Р.
все 4 на одно лицо
+2
-2
0
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Джоан Лапорта
Ответ atomio
меня бы туда к ним. без их мужей. я бы показал как надо голы забивать
Ну ты бы максимум рукой забил бы)) такой газон тебе не по карманам))
+41
0
+41
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atomio
меня бы туда к ним. без их мужей. я бы показал как надо голы забивать
+2
-6
-4
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vzi
Логично. Или немцы, или близкие к ним по духу нации в плане друзей.
Де Йонг наверняка немецкий знает, может и Кристиансен тоже.
+6
0
+6
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Уся Ваткин
Чудесный сине-гранатовый свинг-клуб
+4
-6
-2
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Aslan Babochiev
Ответ ЕгорЗуев..
Комментарий удален
Это я на каждой фотке
+5
-1
+4
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Пользователь заблокирован
Комментарий удален
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