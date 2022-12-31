Ого! Тер Стеген возглавил рейтинг голкиперов из топ-5 лиг Европы с наибольшим количеством сухих матчей в 2022 году
Тер Стеген порадовал болельщиков «Барсы» классным достижением.
В 2022 году немец записал на свой счет наибольшее количество сухих матчей среди вратарей из топ-5 европейских лиг. Марк-Андре не пропустил ни одного мяча в 19-ти играх. Тер Стеген обошел своего преследователя Алекса Ремиро из «Реал Сосьедада» на три сухих матча.
А вот как выглядит весь рейтинг:
Примечательно, что вечного соперника Тер Стегена по сборной Германии Ману Нойера в списке вообще нет.
Большая часть сухих матчей Тер Штегена пришлась на вторую половину 2022 года. Таким образом, в текущем сезоне немец 11 раз отстоял на ноль в матчах за «Барселону».
Как вам такое достижение новоиспеченного капитана «блауграны»?
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