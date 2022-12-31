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Ого! Тер Стеген возглавил рейтинг голкиперов из топ-5 лиг Европы с наибольшим количеством сухих матчей в 2022 году

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Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
Футбол Футбол

Тер Стеген порадовал болельщиков «Барсы» классным достижением. 

В 2022 году немец записал на свой счет наибольшее количество сухих матчей среди вратарей из топ-5 европейских лиг. Марк-Андре не пропустил ни одного мяча в 19-ти играх. Тер Стеген обошел своего преследователя Алекса Ремиро из «Реал Сосьедада» на три сухих матча.

А вот как выглядит весь рейтинг: 

Примечательно, что вечного соперника Тер Стегена по сборной Германии Ману Нойера в списке вообще нет.

Большая часть сухих матчей Тер Штегена пришлась на вторую половину 2022 года. Таким образом, в текущем сезоне немец 11 раз отстоял на ноль в матчах за «Барселону».

Как вам такое достижение новоиспеченного капитана «блауграны»?

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