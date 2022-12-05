«Этот парень ничего не боится». В матче против Марокко Гави снова показал свой характер воина

Испания сражается с Марокко за выход в 1/4 финала ЧМ. В основное время команды не смогли забить, игра перешла в овертайм.

Гави провел не самый яркий матч и был заменен на 63-й минуте встречи. На за это время он успел в очередной раз показать свой воинственный характер. В сети завирусились фото летающего Гави, который отчаянно борется за мяч.

Болельщики «Барселоны» и сборной Испании осыпали юношу комплиментами:

💭 «Каждый вирусный эпизод игры Гави моментально превращается в культовый момент футбола».

💭 «Гави идеально иллюстрирует выражение «Тот, кто боится смерти, не должен рождаться».

💭 «Это птица? Может, самолет? Нет, это Гави борется за мяч».

💭 «Этот парень отдаст все для победы. Он не побоится искупаться в грязи, чтобы завладеть мячом».

💭 «Гави хоть чего-то боится в этой жизни? Сумасшедший игрок».

💭 «Летучий испанец. Что творит этот парень!»

💭 «Посмотрите, как выглядел Гави, уйдя на замену. Весь в грязи, уставший. Он точно оставил на поле все».

💭 «Гави абсолютно бесстрашен, он вообще ничего не боится! Извалялся в грязи, полетал над газоном, чуть себе все кости не сломал. Все ради команды».

А как вам игра полузащитника 1/8 турнира?