В Испании обратили внимание на схожесть голов Вальверде и Чалханоглу в ворота «Барсы»

Испанский журналист Тони Хуанмарти обратил внимание на то, что «Барселона» в двух последних матчах пропустила два очень похожих гола.

Вот мяч Вальверде в класико:

А вот гол Чалханоглу в первом матче каталонцев против «Интера»:

Хуанмарти отметил в своем Твиттере:

«Много общего между голами Вальверде и Чалханоглу в ворота «Барселоны». Все игроки «Барсы» возвращаются в свою штрафную, практически никого не оставляя впереди»:

А как вы смотрите на эти эпизоды? Видите ли вы в них сходство?