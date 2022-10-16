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В Испании обратили внимание на схожесть голов Вальверде и Чалханоглу в ворота «Барсы»

Хакан Чалханоглу Хакан Чалханоглу
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Федерико Вальверде Федерико Вальверде
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Испанский журналист Тони Хуанмарти обратил внимание на то, что «Барселона» в двух последних матчах пропустила два очень похожих гола.

Вот мяч Вальверде в класико:

А вот гол Чалханоглу в первом матче каталонцев против «Интера»:

Хуанмарти отметил в своем Твиттере:

«Много общего между голами Вальверде и Чалханоглу в ворота «Барселоны». Все игроки «Барсы» возвращаются в свою штрафную, практически никого не оставляя впереди»:

А как вы смотрите на эти эпизоды? Видите ли вы в них сходство? 

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