Пике – один из лучших, Торрес – худший: оценки игроков «Барселоны» за матч против «Сельты»

В рамках восьмого тура Ла Лиги в гости к «Барселоне» приехала «Сельта».

Первый тайм полностью остался за хозяевами. На 17-й минуте оборона «Сельты» совершенно развалилась и Гави с легкостью открыл счет. Юноша отпраздновал гол в стиле Кунде, который сейчас восстанавливается после полученной в матче сборной Франции травмы. Приятный жест, который показывает, что в команде царит отличная атмосфера.

На 40-й минуте Рафинья упал в штрафной. В сети сразу разгорелись дебаты: почему судья в этом эпизоде решил не ставить пенальти?

Во втором тайме «Сельта» сумела выровнять свою игру, а в концовке гости и вовсе могли сравнять счет. Уже в добавленное время Аспас ворвался в штрафную и в упор попытался расстрелять ворота Тер Стегена. «Барсе» очень повезло, что мяч угодил в штангу.

В итоге команда Хави победила с минимальным счетом.

Оценки игроков «Барселоны» за матч против «Сельты»

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