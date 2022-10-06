«Бесполезно»: Бастони реагирует на оскорбления фанов «Барсы» за пост с Гави
Защитник «Интера» Бастони отреагировал на то, что фанаты «Барсы» оскорбляют его за странный пост с Гави.
«Нет необходимости разжигать этот бесполезный спор», — сказал Алессандро Бастони Sport Mediaset, когда его спросили о его реакции на болельщиков «Барселоны».
Итальянец опубликовал фотографию, на которой он схватил Гави за футболку во время игры.
Что делает пост более спорным, так это то, что он обрезал изображение на две части.
Многие болельщики «Барселоны» назвали пост неуважительным. Некоторые из них даже угрожали игроку расправой.
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