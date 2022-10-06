«Бесполезно»: Бастони реагирует на оскорбления фанов «Барсы» за пост с Гави

Защитник «Интера» Бастони отреагировал на то, что фанаты «Барсы» оскорбляют его за странный пост с Гави.

«Нет необходимости разжигать этот бесполезный спор», — сказал Алессандро Бастони Sport Mediaset, когда его спросили о его реакции на болельщиков «Барселоны».