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«Такой талант будет играть, где угодно». Давид Вилья высоко оценил новичка «Барсы»

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Давид Вилья Давид Вилья
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Бывший игрок «Барселоны» Давид Вилья высоко оценил новичка клуба – Роберта Левандовски. Поляк присоединился к «сине-гранатовым» этим летом за 45 млн евро.

В интервью для Cadena Ser Вилья заявил, что даже в период адаптации такой футболист, как Левандовски будет приносить результат клубу.

«Роберт – один из лучших нападающих последних лет. Адаптация – это обязательный период, но такой талант, как он будет играть, где угодно».

«Левандовски очень талантлив и опытен, так что он продолжит демонстрировать результаты вне зависимости от длительности периода адаптации», - объяснил Вилья.

Такое ощущение, что Левандовски вообще не нужна была адаптация в «Барселоне»: за 8 матчей он забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.

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