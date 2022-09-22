Совет директоров «Барсы» одобрил выбор Хави о замене Бускетса – это будет новичок. Серджи уезжает в МЛС

Как сообщалось ранее, Серджи Бускетс следующим летом покинет «Барселону».

Он был одним из ключевых игроков в команде уже более десяти лет, а значит ему трудно найти хорошую замену.

Тем не менее, Хави, похоже, уже нашел одного игрока, который мог бы ему подойти. Это Мартин Субименди из «Реал Сосьедад», сообщает Mundo Deportivo.

Все в «Барсе» — от Хави до Алемани и Кройффа— считают Субименди подходящей кандидатурой.

Субименди считают наиболее похожим на Бускетса игроком. Основной проблемой для каталонцев может стать то, что контракт 23-летнего испанца с «Сосьедадом» действует до 2025 года. В соглашении прописаны отступные в размере 60 млн евро, и «Барсе» придется вести переговоры о ее снижении.

При этом «Сосьедад» хочет продлить контракт Субименди и удвоить сумму отступных.

❓ Как думаете, нужен ли в команде еще один полузащитник при наличии Френки Де Йонга и Франка Кессиэ?