«Я тоже могу забить со штрафного»: Алонсо обещает снять с «Барсы» «проклятие» Месси

Маркос Алонсо сегодня был представлен как новый футболист «Барселоны». Первые слова испанца в качестве игрока «сине-гранатовых» звучали позитивно:

«У меня есть опыт, и я могу помочь молодежи, как сказал президент. Кстати, я также могу забить гол со штрафного! Я не могу дождаться, когда добьюсь здесь успеха и порадую болельщиков. Успех будет разделен между всеми нами. Я очень рад, что у меня есть возможность стать частью этой замечательной команды. Я мечтал об этом с детства, когда мой отец привез меня на «Камп Ноу». Я уже знаком с некоторыми игроками по сборной, так что уровень команды меня не удивил. Надеюсь, что здесь я буду счастлив и что эта команда достигнет своего лучшего уровня».

Так что же за проклятие Месси?

Дело в том, что после ухода Лео ни одному игроку каталонцев не удалось забить гол со штрафного. Все дошло до того, что болельщики начали говорить о проклятии аргентинца.

Но, кажется, новичок каталонцев сможет помочь «Барселоне» положить конец этой неудачной серии без голов со штрафных.