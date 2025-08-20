Девушка Батракова Подшибякина про комментатора Боярского: «Все, что сказано, осуждаю, но он принес извинения. Нужно извиниться перед судьей лично-лично»

Ирина Подшибякина прокомментировала скандальную речь Александра Боярского.

Комментатор Боярский во время матча «Родины» и «Зенита» (1:4) в 19-м туре ЮФЛ-3, который обслуживала бригада судей во главе с Ариной Станововой, заявил : «Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне, рожайте детей. Когда женщину ставят главным арбитром, смешные вещи начинаются». Позже он принес извинения : «Девушки – это украшение футбола».

Подшибякина осудила высказывания комментатора.

«Я за карьеру наслышалась [о сексизме], об этом постоянно писали, говорили. Ну, кто-то это не воспринимает. Мне кажется, если она [Становова] там, значит, она это заслужила, сдала нормативы, вот и судит.

Все, что сказано, осуждаю, но он принес извинения. Мне кажется, нужно именно ей принести извинения, прям лично-лично», – заявила экс-защитница «Локомотива» и сборной России в видеоподкасте Smol FM .

