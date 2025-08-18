📸🎥 Как сейчас выглядит «Камп Ноу»? «Барса» все еще не получила лицензию, первый матч уже в сентябре

«Барселона» все еще не получила лицензию на эксплуатацию «Камп Ноу», на арене работы не прекращаются – клуб надеется, что 14 сентября «блауграна» сыграет с «Валенсией» на домашней арене, пишет MD.

По данным издания, сейчас рабочие активно очищают входную группу стадиона, первое время «Камп Ноу» сможет вместить 27 тысяч болельщиков. Завершена работа над лестницей, выходящей на улицу Travessera de Les Corts, готовы пешеходные дорожки вокруг арены.

Работы по уборке и покраске внутри «Камп Ноу» также ускорились. Портал CampNou Updates Live делится видео из арены:

MD добавляет: домашняя раздевалка «Барселоны» точно не будет готова к матчу с «Валенсией», поэтому каталонцам придется использовать одну из гостевых.

Успеют?