«Твой отец и прадед играли за «Барсу»: трогательные слова Лапорты на презентации Маркоса Алонсо

Сегодня Маркос Алонсо был представлен как новый игрок «Барселоны». На презентации испанца президент клуба, Жоан Лапорта, вспомнил, что отец защитника, которого, кстати, тоже зовут Маркос, когда-то защищал цвета каталонцев. Речь президента получилась трогательной:

«Твой отец тоже играл за «Барселону». Все мы помним гол, который Маркос Алонсо забил с передачи Хулио Альберто. Еще один Маркос Алонсо в «Барсе» – это что-то очень эмоциональное, настоящий предмет гордости. Ты футболист, который может играть как на позиции крайнего защитника, так и в качестве центрального защитника. Ты также очень хорош в исполнении штрафных. Для меня крайне волнительно объявить о твоем трансфере, Маркос, ведь твой прадед тоже выступал за «Барсу».

Алонсо стал седьмым игроком, которого каталонцы подписали в это трансферное окно. Не терпится скорее увидеть Маркоса в деле.