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«Твой отец и прадед играли за «Барсу»: трогательные слова Лапорты на презентации Маркоса Алонсо

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Сегодня Маркос Алонсо был представлен как новый игрок «Барселоны». На презентации испанца президент клуба, Жоан Лапорта, вспомнил, что отец защитника, которого, кстати, тоже зовут Маркос, когда-то защищал цвета каталонцев. Речь президента получилась трогательной:

Marcos Alonso y Héctor Bellerín, dos caras que resultan familiares en can Barça

«Твой отец тоже играл за «Барселону». Все мы помним гол, который Маркос Алонсо забил с передачи Хулио Альберто. Еще один Маркос Алонсо в «Барсе» – это что-то очень эмоциональное, настоящий предмет гордости. Ты футболист, который может играть как на позиции крайнего защитника, так и в качестве центрального защитника. Ты также очень хорош в исполнении штрафных. Для меня крайне волнительно объявить о твоем трансфере, Маркос, ведь твой прадед тоже выступал за «Барсу».

Алонсо стал седьмым игроком, которого каталонцы подписали в это трансферное окно. Не терпится скорее увидеть Маркоса в деле.

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