Серджиньо Дест вылетает в Милан из аэропорта Барселоны

Серджиньо Дест был замечен в аэропорту Барселоны перед вылетом в Милан.

Вполне возможно, что Дест больше не сыграет за каталонцев – Хави не рассчитывает на него и не задействовал ни в одном матче Ла Лиги в этом сезоне.

«Барселона» и «Милан» договорились об аренде футболиста на один сезон, у итальянского клуба будет возможность выкупить американца за 20 млн евро. Если «россонери» активируют эту опцию, то футболист сможет остаться в команде до 2027 года в соответствии с уже согласованным контрактом.

В ближайшее время трансфер Деста в «Милан» будет подтвержден.