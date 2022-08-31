Последний день трансферного окна: 5 звезд, чье будущее может решиться в ближайшие 24 часа

Главные сценарии этого лета получат развязку сегодня.

Этим летом было заключено множество громких трансферных сделок, лучшие клубы по всей Европе укрепили свои позиции за последние несколько месяцев. Однако есть несколько звездных игроков, чье будущее остается нерешенным в последние 24 часа летнего трансферного окна.

#5 Мемфис Депай («Барселона»)

Мемфис Депай — один из игроков «Барселоны», чье будущее может решиться в часы трансферного окна. Голландец оказался не нужен тренеру «Барсы» после прихода Пьера-Эмерика Обамеянга и Роберта Левандовски.

Депай был близок к тому, чтобы присоединиться к «Ювентусу», но на последних этапах переход сорвался. По словам Фабрицио Романо, «бьянконери» вышли из сделки после того, как потенциальный переход Адриена Рабьо в «Манчестер Юнайтед» провалился.

Согласно информации от Дина Джонса (GiveMeSport), Депай открыт для возвращения в «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» могут сделать предложение голландцу, если Криштиану Роналду покинет клуб до окончания трансферного окна.

#4 Хаким Зиеш («Челси»)

Хаким Зиеш может вернуться в свой бывший клуб «Аякс». Есть противоречивые сообщения о том, насколько близка сделка к завершению, но Джанлука Ди Марцио утверждает, что Зиеш сейчас на грани возвращения в голландский клуб.

Зиеш боролся в «Челси» за место в основе, но не смог оправдать ожиданий лондонцев. Сейчас он хочет получить регулярное игровое время, а поскольку Антони присоединился к «Манчестер Юнайтед», «Аякс» надеется пополнить свои ряды новичком.

Марокканцу удалось забить всего восемь голов и отдать шесть результативных передач в 44 матчах за «синих». Зиеш считался плеймейкером мирового уровня во время своего пребывания в «Аяксе», и болельщики амстердамцев надеются, что он вернется в клуб.

#3 Пьер-Эмерик Обамеянг («Барселона»)

Пьер-Эмерик, похоже, находится в подвешенном состоянии. Игрок сборной Габона надеется на переход в «Челси». Обамеянг присоединился к «Барселоне» в январском трансферном окне 2022 года. Он проделал очень достойную работу для каталонцев в клубе - Обамеянг забил 13 голов и отдал одну результативную передачу в 23 матчах во всех турнирах за «Барселону» в сезоне 2021/22. Однако бывший нападающий «Арсенала» утратил место в составе после прихода Левандовски из мюнхенской «Баварии».

«Челси» хочет подписать его, но, по словам Фабрицио Романо, они еще не достигли полного соглашения с «Барселоной» по условиям сделки. Стороны снова встретятся в среду, чтобы попытаться прийти к соглашению.

#2 Френки де Йонг («Барселона»)

Все лето Френки де Йонг был связан с уходом из каталонского клуба. Широко обсуждалось, что каталонцы хотят избавиться от голландца, но он, похоже, планирует остаться на «Камп Ноу». «Манчестер Юнайтед» договорился с «Барселоной» о трансфере полузащитника за сумму в 85 миллионов евро, но игрок отказался уходить.

По словам журналиста Руди Галетти (The Express), переговоры между представителями «Юнайтед» и агентом Де Йонга Алу Дурсуном все еще продолжаются. Утверждается, что следующие несколько часов могут оказаться решающими для будущего Де Йонга.

Отсутствие «Юнайтед» в Лиге чемпионов было названо основной причиной, по которой Де Йонг не хотел переходить на «Олд Траффорд». Приоритет Френки - остаться в Барселоне.

#1 Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)

Криштиану Роналду отчаянно хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» в поисках регулярного игрового времени ЛЧ. Этим летом португальскую икону предлагали ряду ведущих европейских клубов, но безрезультатно. Некоторые клубы, такие как мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия», публично отвергли эту идею.

Согласно Corriere dello Sport, Роналду надеется, что «Челси» сможет купить его в последний день трансферов. Есть ощущение, что «синие» могут обратиться к 37-летнему футболисту, если не смогут подписать Обамеянга из «Барселоны».

Роналду также был тесно связан с «Наполи», но теперь, как сообщается, он хочет перейти именно на «Стэмфорд Бридж».