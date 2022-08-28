FC BARCELONA
Блог

«Мы вас предупреждали»: фанаты «Челси» вспомнили культовую цитату Сарри на фоне очередной болезни Кристенсена

Челси Челси
Клубы
Барселона Барселона
Маурицио Сарри Маурицио Сарри
Андреас Кристенсен Андреас Кристенсен
Футбол Футбол

Андреас Кристенсен подцепил простуду прямо перед матчем «Барсы» против «Вальядолида».

До этого датчанин пропустил игру против «Пумас» в Кубке Жоана Гампера из-за «боли в шее».

Фанаты «Челси» тут же вспомнили легендарную цитату Маурицио Сарри о вечно болеющем Андреасе: 

«Вы прекрасно знаете, что у Кристенсена в дни матчей всегда болит живот. Я не знаю причины, но он всегда очень нервничает. Не знаю, что еще сказать».

Вот как болельщики «синих» отреагировали на новость об очередной болячке защитника:

«Кажется правдивым, если честно, он и с нами то же самое сделал, только за пару часов до финала».

«Мы реально обманули их, заставив почувствовать боль в животиках».

«Да, он так делает».

«Мы ведь вас предупреждали».

Как вам трансфер Кристенсена? Не слишком ли часто он болеет? 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные