«Мы вас предупреждали»: фанаты «Челси» вспомнили культовую цитату Сарри на фоне очередной болезни Кристенсена

Андреас Кристенсен подцепил простуду прямо перед матчем «Барсы» против «Вальядолида».

До этого датчанин пропустил игру против «Пумас» в Кубке Жоана Гампера из-за «боли в шее».

Фанаты «Челси» тут же вспомнили легендарную цитату Маурицио Сарри о вечно болеющем Андреасе:

«Вы прекрасно знаете, что у Кристенсена в дни матчей всегда болит живот. Я не знаю причины, но он всегда очень нервничает. Не знаю, что еще сказать».

Вот как болельщики «синих» отреагировали на новость об очередной болячке защитника:

«Кажется правдивым, если честно, он и с нами то же самое сделал, только за пару часов до финала».

«Мы реально обманули их, заставив почувствовать боль в животиках».

«Да, он так делает».

«Мы ведь вас предупреждали».

Как вам трансфер Кристенсена? Не слишком ли часто он болеет?